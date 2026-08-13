Μάρκο Πετσάρσκι: Βρήκε την επόμενη ομάδα του μετά την ΑΕΚ
Ο Σέρβος φόργουορντ δεν βρήκε τον χώρο και τον χρόνο που θα ήθελε στο ρόστερ της ΑΕΚ και θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.
Μετά τη σεζόν τους στους «κιτρινόμαυρους» όπου μέτρησε κατά μέσο όρο 4.7 πόντους και 2.7 ριμπάουντ ανά 10.1 λεπτά συμμετοχής στα ματς της GBL, ο Μάρκο Πετσάρκι επιστρέφει σε... γνώριμα, για εκείνον, λημέρια.
Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε και επίσημα από την Μερκεζεφέντι, στην οποία είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2023-24. Μάλιστα στην τουρκική ομάδα είχε αγωνιστεί και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τη σεζόν 2022-23.
🏀 Marko Pecarski yeniden Yukatel Denizli Basket’te!— Yukatel Merkezefendi Belediyesi (@merkezefendigsk) August 13, 2026
Daha önce formamızı giyen, parkede birlikte mücadele ettiğimiz Marko Pecarski, yeniden yeşil-siyahlı ailemize dönüyor!
Şimdi kaldığımız yerden devam etme, yeni hedefler için yeniden birlikte mücadele etme zamanı. 💚🖤 pic.twitter.com/8SMnoqlBeV
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