Μάρκο Πετσάρσκι: Βρήκε την επόμενη ομάδα του μετά την ΑΕΚ

Γιώργος Κούβαρης
Πετσάρσκι

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Μετά τη σεζόν του στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Πετσάρσκι βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του επιστρέφοντας σε... γνώριμα αποδυτήρια.

Ο Σέρβος φόργουορντ δεν βρήκε τον χώρο και τον χρόνο που θα ήθελε στο ρόστερ της ΑΕΚ και θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Μετά τη σεζόν τους στους «κιτρινόμαυρους» όπου μέτρησε κατά μέσο όρο 4.7 πόντους και 2.7 ριμπάουντ ανά 10.1 λεπτά συμμετοχής στα ματς της GBL, ο Μάρκο Πετσάρκι επιστρέφει σε... γνώριμα, για εκείνον, λημέρια.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε και επίσημα από την Μερκεζεφέντι, στην οποία είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2023-24. Μάλιστα στην τουρκική ομάδα είχε αγωνιστεί και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τη σεζόν 2022-23.

     

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