AEK: «Βάνδαλοι και κάφροι έγραψαν εμετικά συνθήματα και περιύβρισαν τους νεκρούς μας, αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να τους "τελειώσει"»

H AEK με ανακοίνωση της τοποθετήθηκε για ορισμένους οπαδούς του Ολυμπιακού που έγραψαν εμετικά συνθήματα στη SUNEL Arena και δεν σεβάστηκαν ακόμα και νεκρούς, ζητώντας από τη διοίκηση των Πειραιωτών να λάβει μέτρα.

Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν την SUNEL Arena, την οποία και θα έχει ως έδρα μέχρι να ετοιμαστεί το νέο ΣΕΦ.

Κόντρα στην Αναντολού Εφές έκανε... πρεμιέρα στο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί και η ΑΕΚ. Όμως ορισμένοι οπαδοί των ερυθρόλευκων δεν σεβάστηκαν την φιλοξενία και έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των φιλάθλων της Ένωσης, βρίζοντας ακόμα και νεκρούς στα όσα γράφτηκαν.

Η αντίδραση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ ήταν άμεση και ζητήθηκε από τη διοίκηση του Ολυμπιακού να λάβει μέτρα και να «τελειώσει» οριστικά από τα γήπεδα τους υπανθρώπους που βεβήλωσαν το γήπεδο της, όπως χαρακτηριστικά έγραψε.

Αναλυτικά

Βάνδαλοι και κάφροι, που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας, που έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των οπαδών μας, και που περιύβρισαν τους νεκρούς μας δεν έχουν καμία θέση στη SUNEL Arena.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μεν τη συμβατική υποχρέωση ν’ αποκαταστήσει τις ζημιές, που προκλήθηκαν κατά την αναμέτρηση με Εφές, έχει όμως και την ηθική υποχρέωση ν’ αναζητήσει και ν' απομονώσει αυτά τα κτήνη, και να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο ούτε στο Γήπεδό μας, ούτε σε κανένα άλλο γήπεδο.

Και μπορεί η πλειοψηφία των οπαδών της «ερυθρόλευκης» ομάδας να σεβάστηκε τους χώρους, και να έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά, σεβόμενη τη φιλοξενία μας, ωστόσο, οι θλιβερές εικόνες των λίγων προκάλεσαν δικαιολογημένα αηδία, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών μας, αλλά και όλων των υγιώς σκεπτομένων φιλάθλων όλης της χώρας. Η Διοίκηση της ΑΕΚ BC διαχειρίζεται μία συμβατική υποχρέωση και φιλοξενεί έναν αντίπαλό της στο Γήπεδό μας, αλλά δεν προτίθεται ν’ ανεχτεί ξανά συμπεριφορές, που ξεφεύγουν από τα όρια και που προσβάλλουν την ηθική μας, τις προσφυγικές καταβολές μας και γενικότερα την ένδοξη Ιστορία μας.

Αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να καταγγείλει όσα συνέβησαν και να «τελειώσει» οριστικά από τα γήπεδα τους υπανθρώπους, που βεβήλωσαν το Γήπεδό μας