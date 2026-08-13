Άρης: Στο Νορθ Καρολάινα Α&Τ Στέιτ ο Βασίλης Πουρλίδας
Το Gazzetta είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον κολεγίων για αρκετούς αθλητές του Άρη και η «κίτρινη» ΚΑΕ επιβεβαίωσε σήμερα (13/8) την απόφαση του Βασίλη Πουρλίδα. Ο 19χρονος γκαρντ αποδέχθηκε την πρόταση του Νορθ Καρολάινα Α&Τ Στέιτ και θα συνδυάσει σπουδές και μπάσκετ υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – πλησιάζει τα 100.000 ευρώ. Έπειτα από την απόφαση του Πουρλίδα, αυτομάτως «παγώνει» και το συμβόλαιο του παίκτη με τον Άρη και φυσικά οι «κίτρινοι» διατηρούν τα δικαιώματα του παίκτη στην Ευρώπη.
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