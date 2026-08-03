Ολυμπιακός - Εφές: Τα highlights της πρώτης εντός έδρας νίκης των «ερυθρόλευκων»
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την πρώτη εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία επαγγελματική νίκη στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του στη SUNEL Arena κόντρα στην Αναντολού Εφές επικρατώντας με 89-66 για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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