Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την πρώτη εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία επαγγελματική νίκη στην πρώτη του εμφάνιση μπροστά στο κοινό του στη SUNEL Arena κόντρα στην Αναντολού Εφές επικρατώντας με 89-66 για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.