ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο οι λιγοι ανεγκέφαλοι»
Ο Ολυμπιακός έπαιξε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν την SUNEL Arena, την οποία και θα έχει ως έδρα μέχρι να ετοιμαστεί το νέο ΣΕΦ.
Όμως κόντρα στην Εφές ορισμένοι οπαδοί των ερυθρόλευκων δεν σεβάστηκαν την φιλοξενία και έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον φιλάθλων της Ένωσης.
Η ΚΑΕ ΑΕΚ αντέδρασε και ζήτησε από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να... τελειώσει από το γήπεδο τους υπεύθυνους. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της δεσμεύτηκε για αποκατάσταση ζημιών και πρόσθεσε πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο.
Αναλυτικά
Με μεγάλη μας λύπη είδαμε κάποια συνθήματα που γράφτηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της Sunel Arena και άμεσα δόθηκε εντολή να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές
Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε αυτούς τους λίγους ανεγκέφαλους που αμαύρωσαν το παιχνίδι-γιορτή του Πρωταθλητή Ευρώπης και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο.
Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, που δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα, θα είναι η ασπίδα προστασίας του γηπέδου που μας φιλοξενεί.
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