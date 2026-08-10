Πέντε μεταγραφές τη Δευτέρα (10/08) με τις τρεις να είναι στη EuroLeague και τις άλλες δύο στη Stoiximan GBL.

Οι μεταγραφές συνεχίζονται και τη Δευτέρα (10/08) έγινε γνωστό ότι ο Βάιλερ-Μπαμπ θα αγωνιστεί ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα από τη Βιλερμπάν. Πέντε κινήσεις έγιναν σήμερα, με τις τρεις να αφορούν ομάδες της EuroLeague και τις δύο της Stoiximan GBL.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επιστροφή του Σέιν Χάντερ στην ομάδα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιξε δανεικός στη Λέγκια Βαρσοβίας, με τον Αμερικανό να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την ομάδα του λαού.

Η Βιλερμπάν μετά από τις μαζικές αποχωρήσεις, πρόσθεσε ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της. Η γαλλική ομάδα, ανακοίνωσε την απόκτηση του 37χρονου Πάτι Μιλς, ο οποίος αγωνιζόταν στην Τενερίφη.

Ο Ερυθρός Αστέρας από την πλευρά του, έκανε μία επένδυση για το μέλλον. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου, απέκτησαν τον 18χρονο Αντρέι Μπιέλιτς, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Η Καρδίτσα προχώρησε σε μία εξαιρετική κίνηση. Συγκεκριμένα, απέκτησε τον Τζόρνταν ΜακΡέι, για έναν χρόνο. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, είχε περάσει από τη χώρα μας τη σεζόν 2023-2024, όπου είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Τέλος, το , ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιώργου Γκιουζέλη. Ο 31χρονος φόργουορντ, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.