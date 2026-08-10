Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επιστροφή του Σέιν Χάντερ, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του Ισραήλ στη θέση του σέντερ.

Την επιστροφή του Σέιν Χάντερ στην ομάδα ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός σύλλογος υπέγραψε τον Αμερικανό με τριετές συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λέγκια Βαρσοβίας, έχοντας μ.ο 9.2 πόντους με 63% στα δίποντα, 5 ριμπάουντ και 1.3 μπλοκ ανά αγώνα) και στην πρώτη του σεζόν στο FIBA ​​Champions League (8.8 πόντοι, 6.5 ριμπάουντ και 1 μπλοκ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ:

«Η Μακάμπι επιστρέφει από δανεισμό τον σέντερ Σέιν Χάντερ

Ο Αμερικανός ψηλός, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και αγωνίστηκε στη Λέγκια Βαρσοβίας στο Basketball Champions League, εντάχθηκε στο ρόστερ του Όντεντ Κάτας»

«Συμπληρώνει για εμάς μια βαθιά και πολυσύνθετη γραμμή ψηλών, ενώ απέκτησε σημαντική εμπειρία στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν», δήλωσε ο προπονητής Όντεντ Κάτας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιστρέφει από δανεισμό τον φόργουορντ-σέντερ Σέιν Χάντερ (2,08 μ., 25 ετών), ο οποίος είχε υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο Κάτας πρόσθεσε: «Πρόκειται για έναν ψηλό με εξαιρετική κίνηση χωρίς την μπάλα, υψηλά ποσοστά στα σουτ δύο πόντων, καλό ριμπάουντερ, μεγάλη κινητικότητα στο pick-and-roll και ικανότητα στα κοψίματα, επηρεάζοντας τα σουτ των αντιπάλων».

Την περασμένη σεζόν ο Χάντερ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λέγκια Βαρσοβίας και είχε πολύ καλή παρουσία στο πολωνικό πρωτάθλημα, με 9,2 πόντους (63% στα δίποντα), 5 ριμπάουντ και 1,3 τάπες κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Παράλληλα, στην πρώτη του συμμετοχή στο Basketball Champions League της FIBA, είχε 8,8 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 1 τάπα και 12 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά αγώνα.

«Ο Σέιν Χάντερ γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 2001, μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο Nova Southeastern. Πριν από δύο χρόνια υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο στην Ευρώπη με τους Norrköping Dolphins, πρωταθλητές Σουηδίας, και αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν για πέμπτη συνεχόμενη φορά τον εγχώριο τίτλο.

Στα 30 παιχνίδια της κανονικής περιόδου στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη (2024/25), είχε κατά μέσο όρο 14,3 πόντους, 8,6 ριμπάουντ, 1,2 τάπες και 1,2 κλεψίματα σε 26,4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Στα προκριματικά του Basketball Champions League και στο EuroCup είχε κατά μέσο όρο 13,4 πόντους και 6,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Στη σειρά των τελικών του σουηδικού πρωταθλήματος σημείωσε 16,4 πόντους ανά αγώνα».