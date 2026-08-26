EFL Cup: Η Λιντς έβγαλε νοκ-άουτ τη Νότιγχαμ, γλίτωσε στα πέναλτι η Χαλ του Τζολάκη
Η Λιντς έκανε το 2/2 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ μέσα σε μερικές μέρες σε πρωτάθλημα και EFL Cup, περνώντας ξανά... αέρας από το «City Ground». Μετά τη νίκη με 1-0 στην πρεμιέρα της Premier League, τα Παγώνια νίκησαν ξανά τη Νότιγχαμ με 2-0 εκτός έδρας και προκρίθηκαν στον 3ο γύρο του EFL Cup. Τα γκολ της νίκης πέτυχαν οι Τζέιμς (50΄) και Τζάστιν (75΄) στο β΄μέρος, τα οποία κλείδωσαν το εισιτήριο για τους φιλοξενούμενους.
Την ίδια ώρα, η Χαλ Σίτι του Κωνσταντή Τζολάκη τα... χρειάστηκε στην έδρα της Στόουκ με το τελικό 1-1, αλλά πήρε την πρόκριση μέσω της ρώσικης ρουλέτας (5-4). Με τον Έλληνα γκολκίπερ να μένει στον πάγκο, οι Τίγρεις βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Μποζένικ (39΄), αλλά ισοφάρισαν έξι λεπτά αργότερα με τον Ντόουελ. Δίχως άλλο γκολ στον ορίζοντα, ο αγώνας οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου η Χαλ ευστόχησε σε όλες τις εκτελέσεις και πήρε το εισιτήριο με το τελικό 5-4.
Πολύ πιο άνετη, αντίθετα, ήταν η υπόθεση πρόκριση για τη Μπρέντφορντ, η οποία διέλυσε με 6-1 τη Μπέρμιγχαμ εκτός έδρας και βρέθηκε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης με συνοπτικές διαδικασίες.
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