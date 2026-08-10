Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε τον Αντρέι Μπιέλιτς
Κάτοικος Βελιγραδίου για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Αντρέι Μπιέλιτς! Μετά την ανακοίνωση του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, ο Ερυθρός Αστέρας απέκτησε τον 18χρονο ελπιδοφόρο Σέρβο.
Ο ταλαντούχος γκαρντ (1,94 μ.) είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του σερβικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ και διακρίνεται κατά κόρον για τις αμυντικές του δεξιότητες. Ανδρώθηκε μπασκετικά στην Μπόρατς και τις προηγούμενες τρεις χρονιές ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης U22.
Την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρωταθλητής με τη Βασίλισσα και μέτρησε 12.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.
Млади кошаркаш мадридског Реала и репрезентативац Србије Андреј Бјелић, ново је појачање КК Црвена звезда Меридианбет!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 10, 2026
Суперталентовани Бјелић који игра на позицији бека, претходне три сезоне играо је за екипу Реал Мадрид, а прве кошаркашке кораке направио је у Борцу.
Као један… pic.twitter.com/yYV4anafdn
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