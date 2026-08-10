Ο Ερυθρός Αστέρας συνεχίζει την ενίσχυση του ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ανακοίνωσε τον Αντρέι Μπιέλιτς για τα επόμενα δύο χρόνια.

Κάτοικος Βελιγραδίου για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Αντρέι Μπιέλιτς! Μετά την ανακοίνωση του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, ο Ερυθρός Αστέρας απέκτησε τον 18χρονο ελπιδοφόρο Σέρβο.

Ο ταλαντούχος γκαρντ (1,94 μ.) είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του σερβικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ και διακρίνεται κατά κόρον για τις αμυντικές του δεξιότητες. Ανδρώθηκε μπασκετικά στην Μπόρατς και τις προηγούμενες τρεις χρονιές ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης U22.

Την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρωταθλητής με τη Βασίλισσα και μέτρησε 12.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ.