Champions League: Άνετα στη League Stage η Μπόντο, έγραψε ιστορία η Σαμπάχ!
Η Μπόντο έριξε νέα τριάρα στη Ναϊμέγκεν (3-0) και προκρίθηκε με τυπικές διαδικασίες στη League Stage του Champions League. Η αποβολή του Κρέατζ μόλις στο 3΄απλοποίησε ακόμα περισσότερο το έργο των Νορβηγών, οι οποίοι καθάρισαν το ματς μέσα σε τρία λεπτά. Αρχικά στο 45΄+2΄ο Μπιόρκαν άνοιξε το σκορ, με τον Όκλεντ τρία λεπτά αργότερα να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στο 73΄το αυτογκόλ του Φόνβιλ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Ιστορική πρόκριση για τη Σαμπάχ
Νωρίτερα η Σαμπάχ Μπακού πανηγύρισε την πρώτη παρουσία στην ιστορία της σε τελική φάση του Champions League, αφού διέλυσε με 5-2 στην παράταση την Χαποέλ Μπερ Σεβά κι έγραψε ένα χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία της. Αν και οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν δυο φορές με γκολ των Ζλατάνοβιτς (10΄) και Μιζράζι (61΄), η Σαμπάχ κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα και να στείλει το ματς στην παράταση.
Αρχικά στο 38΄ο Ενουατσουκού είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1, ο Ρακμοναλιέγιεφ σε 2-2 και στο 90΄+4΄ο Μουταλίμοφ έδωσε το φιλί της ζωής στην ομάδα του για το 3-2. Στο έξτρα ημίωρο της παράτασης, οι γηπεδούχοι βρήκαν ακόμα δυο γκολ με τους Εμπινά (101΄) και Μίκελς (115΄) για το τελικό 5-2 απέναντι στη Χάποελ που ολοκλήρωσε το ματς με εννιά παίκτες, εξαιτίας των αποβολών των Ντιοπ (100΄) και Περέτζ (117΄).
Αποτελέσματα play-offs Champions League
Σαμπάχ Μπακού - Χαποέλ Μπερ Σεβά 5-2
Μπόντο/ Γκλιμτ - Ναϊμέγκεν 3-0
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