Με μορφή δανεισμού από τη Βιλερμπάν θα αγωνίζεται ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ στον Ερυθρό Αστέρα.

Χθες (09/08) ο Ερυθρός Αστέρας έκανε γνωστή μία από τις πιο... ηχηρές κινήσεις της EuroLeague, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ.

Ο Γερμανός φόργουορντ είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, ωστόσο λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων του γαλλικού συλλόγου θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βελιγράδι ως δανεικός.

Έπειτα από τη σεζόν 2026-27 ο Βάιλερ-Μπαμπ θα επιστρέψει στη Βιλερμπάν. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, είχε μ.ο 7.7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ ανά αγώνα.