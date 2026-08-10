Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον πολύπειρο γκαρντ, Πάτι Μιλς.

Μετά από τις συνεχόμενες αποχωρήσεις, η Βιλερμπάν, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με έναν πολύ έμπειρο γκαρντ. Ο λόγος για τον 37χρονο Πάτι Μιλς, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά στη EuroLeague.

Ο Αυστραλός που το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στο NBA, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τενερίφης στην Ισπανία.

Η ανακοίνωση της Βιλερμπάν

«Η LDLC ASVEL είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Πάτι Μιλς για τη σεζόν 2026-2027.

Στα 37 του χρόνια, ο Αυστραλός γκαρντ έρχεται στη Βιλερμπάν έχοντας τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου μπάσκετ. Πρωταθλητής NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2014 και εμβληματική μορφή της εθνικής Αυστραλίας, των Boomers, ο Πάτι Μιλς αναμένεται να προσφέρει στην ομάδα του ταλέντο, εμπειρία και ηγετικές ικανότητες, τις οποίες έχει καλλιεργήσει μέσα από σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Μιλς επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2009 και κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τις φανέλες των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Μπρούκλιν Νετς, Ατλάντα Χοκς, Μαϊάμι Χιτ και Γιούτα Τζαζ. Ωστόσο, ήταν με τη φανέλα του Σαν Αντόνιο που έγραψε τις πιο σημαντικές σελίδες της καριέρας του, καθώς εξελίχθηκε σε βασικό μέλος της ομάδας του Γκρεγκ Πόποβιτς και πανηγύρισε μαζί της την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA το 2014.

Πέρα από τους τίτλους και τις διακρίσεις του, ο Πάτι Μιλς ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα, την ενέργεια και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στα μεγάλα παιχνίδια. Πρόκειται για έναν γκαρντ που μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη μιας αναμέτρησης χάρη στην ικανότητά του στο μακρινό σουτ και την επιθετική του ένταση, ενώ με το πέρασμα των χρόνων έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ηγέτη, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας.

Η μετακίνησή του στην LDLC ASVEL σηματοδοτεί παράλληλα μια ιδιαίτερα συμβολική επανένωση με τον Τόνι Πάρκερ. Οι δύο παίκτες συνυπήρξαν για αρκετές σεζόν στους Σαν Αντόνιο Σπερς και μάλιστα πανηγύρισαν μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA το 2014.

Η μεταγραφική ενίσχυση της LDLC ASVEL για τη σεζόν 2026-2027 παρουσιάζεται από τον Premium Partner της ομάδας, Adéquat Intérim & Recrutement».