Πολύ μεγάλη «κίνηση» για την Καρδίτσα, καθώς ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον Τζόρνταν ΜακΡέι!

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν ΜακΡέι! Η θεσσαλική ομάδα έκανε δικό της τον Αμερικανό γκαρντ/φόργουορντ που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από την ΑΕΚ.

Τη σεζόν 2023-24 με την «Ένωση» είχε μ.ο 13.5 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ σε 28 αναμετρήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΜακΡέι αποτελεί την τελευταία μεταγραφή ξένου παίκτη της Καρδίτσας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει τη συμφωνία ενός έτους με τον Αμερικανό αθλητή Τζόρνταν Μακρέι.

Πρόκειται για την τελευταία μεταγραφή Αμερικανού αθλητή που ολοκληρώνει την εξάδα των ξένων παικτών, αλλά ταυτόχρονα και μια προσθήκη με ξεχωριστή σημασία, μιας και πρόκειται για ένα μπασκετμπολίστα με τεράστια διαδρομή στα γήπεδα και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, πρωταθλητή του ΝΒΑ το 2016, πρώτο σκόρερ της G-League το 2019, με παρουσίες σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τελικούς, που φέρνει στην ομάδα μας εμπειρία, ταλέντο και ηγετική προσωπικότητα, ενόψει του νέου πρωταθλήματος της GBL.

O Τζόρνταν Μακρέι είναι 35 ετών (γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1991 στη Σαβάνα της Τζόρτζια), έχει ύψος 1.97 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ-φόργουορντ. Εντάχθηκε στο κολέγιο του Τενεσί το 2010, στο οποίο αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν και στην τελευταία του χρονιά(2013-14) είχε 18.7 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, φτάνοντας με την ομάδα του μέχρι τους 16 του NCAA.

Επιλέχθηκε στο νούμερο 58 του ντραφτ του ΝΒΑ το 2014 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Αυστραλία (19.9 πόντοι μ.ο.) και ολοκλήρωσε τη χρονιά στη G-League με 18.4 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ. Ξεκίνησε στη G-League τη σεζόν 2015-16 για να μεταπηδήσει αρχικά στους Σανς και μετά στους Κλίβελαντ Καβαλίερς του Λεμπρόν Τζέιμς, με τους οποίους πήρε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τον ίδιο να μετρά 4.4 πόντους στην πορεία προς τον τίτλο, μετά τους συγκλονιστικούς τελικούς (σκορ 4-3) απέναντι στους Γουόριορς. Με τους Καβαλίερς θα συνεχίσει και τη σεζόν 2016-17 και θα φτάσει και πάλι μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, με τους Γουόριορς να πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα αυτή τη φορά.

Το 2017 ταξιδεύει στην Ευρώπη και αγωνίζεται στη Μπασκόνια, για να επιστρέψει το 2018 στο ΝΒΑ και τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 6.2 πόντους σε 26 ματς και στο δεύτερο μισό της σεζόν μετακομίζει στη G-League, όπου αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της λίγκας με 30.3 πόντους μ.ο. Τη σεζόν 2019-20 αγωνίζεται σε τρεις ομάδες του ΝΒΑ (Πίστονς, Ουίζαρντς και Νάγκετς), ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο ΝΒΑ με ένα τίτλο πρωταθλητή, δύο τελικούς και 122 αγώνες, 7.0 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Τη σεζόν 2020-21 ταξιδεύει στην Κίνα για τη Σουκάνγκ, ενώ το 2021 επιστρέφει οριστικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπου αγωνίζεται έως σήμερα. Ξεκίνημα με τη γαλλική Λεβαλουά, στη συνέχεια η Χάποελ Τελ-Αβίβ (2022-23), ενώ το καλοκαίρι του 2023 έρχεται στη χώρα μας για λογαριασμό της ΑΕΚ και αγωνίζεται σε 28 ματς της GBL (13.5 πόντοι, 2.7 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ) και σε 12 ματς του BCL (14.3 πόντοι, 2.9 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ). Ακολουθούν η Αλ Ιτιχάντ και η Σκαφάτι στην Ιταλία. Την περασμένη σεζόν (2025-26), ο Τζόρνταν Μακρέι αγωνίστηκε στη Χάποελ Χολόν, με 14.4 πόντους στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και 15.9 πόντους σε 11 ματς του BCL. Στο BCL της περασμένης σεζόν μάλιστα, κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε ένα ματς, με τους 37 που σκόραρε στις 4 Νοεμβρίου 2025 απέναντι στη Σολέ.

Ο Μακρέι έρχεται στην Ελλάδα, έχοντας μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα, με το δαχτυλίδι του πρωταθλητή του ΝΒΑ, ατομικές και ομαδικές διακρίσεις και παραστάσεις από το πιο υψηλό επίπεδο, μετρώντας συνολικά 506 επίσημα ματς στα οποία έχει σκοράρει 7.208 πόντους.

Καλωσορίζουμε τον Τζόρνταν στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».