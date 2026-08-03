Δύο μεταγραφές σε επίπεδο EuroLeague με τη Βαλένθια να παίρνει τον Αρμόνι Μπρουκς και τη Χάποελ Τελ Αβίβ να κάνει δικό της τον Ταμίρ Μπλατ.

Συνέχεια στις μεταγραφές, με τις περισσότερες ομάδες σιγά σιγά να ολοκληρώνουν τα ρόστερ τους. Τη Δευτέρα (03/08) δύο μεταγραφές ήταν σε επίπεδο EuroLeague, με τη μεγάλη έκπληξη να αφορά τον Αρμόνι Μπρουκς.

Η Βιλερμπάν που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και έχει χάσει ήδη τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αποχαιρέτησε έναν ακόμη γκαρντ της. Ο Μπρουκς ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια, όπου θα αγωνιστεί δανεικός την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ από την άλλη, πραγματοποίησε μία ακόμη μεταγραφή. Με κάθε επισημότητα παίκτης της είναι ο Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος μέχρι πρότινος έπαιζε στη Μακάμπι. Μία ακόμη αξιόπιστη λύση στα χέρια του Δημήτρη Ιτούδη.

Το Περιστέρι θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Γουίλ Κάριους. Ο Αμερικανός φόργουορντ που είχε έρθει κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-2026, ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο.

Μία Ελληνίδα θα αγωνίζεται στο γερμανικό πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Ο λόγος για τη Κατερίνα Μαρίνη, η οποία έπαιζε στα Γιάννενα. Η 27χρονη γκαρντ ανακοινώθηκε από την Άλμπα Βερολίνου.

Τέλος, ο β πραγματοποίησε μία ακόμη μεταγραφή. Συγκεκριμένα, έκανε δικό του τον Μέισον Γουόλτερς, ο οποίος έπαιζε στο ελβετικό πρωτάθλημα.