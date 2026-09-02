Παρουσία του Βασίλη Σπανούλη έγινε η σημερινή (2/9) προπόνηση του Άρη καθώς αυτή ήταν η πρώτη και για τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Η προετοιμασία του Άρη ουσιαστικά άρχισε σήμερα με την ενσωμάτωση των περισσοτέρων διεθνών παικτών, την επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και την προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο. Ο τελευταίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 χρόνων και φυσικά ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Στο προηγούμενο διάστημα, οι προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τις οδηγίες του Ηλία Καντζούρη, κυρίως όμως ο έμπειρος τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του τους διεθνείς, πέραν των τραυματισμών των Μοκόκα, Τανούλη.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για τους «κίτρινους» περιλαμβάνει τη φιλική αναμέτρηση Βίκο Φάλκονς (6/9). Στη συνέχεια θα πάρει μέρος στο τουρνουά της Κύπρου (11-13/9) όπου θα αντιμετωπίσει τις Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα με τον τελευταίο θα «ανταμώσει» και στις 18 του μήνα στο Βελιγράδι. Ο κύκλος των φιλικών αναμετρήσεων θα κλείσει με τη συμμετοχή στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και τις αναμετρήσεις απέναντι σε Μύκονο (20/9) και Μπαχτσέσεχιρ (22/9).