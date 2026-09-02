Ο Μίκα Μούρινεν τιμωρήθηκε με πρόστιμο, καθώς οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα χωρίς δίπλωμα στο Ελσίνκι.

Μπλεξίματα με την... Αστυνομία της πατρίδας του είχε ο Μίκα Μούρινεν! Ο Φινλανδός σταρ οδηγούσε στους δρόμους του Ελσίνκι με υπερβολική ταχύτητα και χωρίς δίπλωμα, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο.

Ο 19χρονος φέρελπις αστέρας της παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης δεν ήταν πρωταγωνιστής αυτή τη φορά για την απόδοση του στο παρκέ αλλά για την παραβατική του συμπεριφορά στους δρόμους της πρωτεύουσας της Φινλανδίας. Σύμφωνα με πηγή της πατρίδας του, ο νεαρός αθλητής ανέπτυξε ταχύτητα 76 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 40 χλμ./ώρα.

Στον έλεγχο έδειξε στις Αρχές αμερικανικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο είχε λήξει από το 2025. Έτσι, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 872 ευρώ για επικίνδυνη οδήγηση και έλλειψη άδειας.

Το εν λόγω περιστατικό έλαβε χώρα στις 11/05 αλλά είδες το... φως της δημοσιότητας αυτές τις ημέρες. Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν Βελιγραδίου και διεθνής με τη Φινλανδία θα αγωνιστεί στο NCAA με το Αρκάνσας με... φόντο τον «μαγικό κόσμο του NBA».