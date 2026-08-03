Παίκτης της Βαλένθια και επίσημα είναι ο Αρμόνι Μπρουκς, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Ο δανεισμός του Αρμόνι Μπρουκς στη Βαλένθια από τη Βιλεμπάν, επιβεβαιώθηκε και επίσημα, με την ισπανική ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Αμερικανός γκαρντ στη EuroLeague είχε μέσο όρο 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 22.6 λεπτά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια κατέληξε σε συμφωνία με τον Αμερικανό σούτινγκ γκαρντ Αρμόνι Μπρουκς (1,94μ., Γουάκο, Τέξας, ΗΠΑ, 5 Ιουνίου 1998) για να ενταχθεί στην ανδρική μας ομάδα για τη σεζόν 2026-27 ως δανεικός από την LDLC ASVEL Villeurbanne. Αφού πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν με την EA7 Emporio Armani Olimpia Milan, ο Μπρουκς υπέγραψε με τον γαλλικό σύλλογο αυτό το καλοκαίρι και θα παίξει την πρώτη του σεζόν ως δανεικός με την Βαλένθια .

Ο Μπρουκς φέρνει την εμπειρία του στην EuroLeague έχοντας αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης με την EA7 Emporio Armani Olimpia Milan τις δύο τελευταίες σεζόν. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους περιφερειακούς σουτέρ του πρωταθλήματος, κατατάσσοντας τον εαυτό του τρίτο στην EuroLeague σε ευστοχία τρίποντα ανά αγώνα με 2,7. Είχε μέσο όρο 13,1 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά αγώνα, ενώ είχε εξαιρετικό 41,6% ευστοχία στα σουτ πέρα ​​από το τέρμα της μπάλας.

Η εξαιρετική του φόρμα συνεχίστηκε και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, όπου αναδείχθηκε ο κορυφαίος ατομικός παίκτης της διοργάνωσης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο εγχώριο τρεμπλ της Ολίμπια Μίλαν. Ο Μπρουκς ανακηρύχθηκε MVP του Ιταλικού Κυπέλλου με μέσο όρο 19,7 πόντους ανά αγώνα, ευστοχώντας σε τέσσερα τρίποντα ανά αγώνα με εντυπωσιακό ποσοστό 57,1%. Επιλέχθηκε επίσης στην All-First Team του Ιταλικού Πρωταθλήματος, ανακηρύχθηκε MVP της Κανονικής Σεζόν της Lega Basket Serie A με μέσο όρο 15,9 πόντους ανά αγώνα με 2,7 τρίποντα με ποσοστό ευστοχίας 37,7%, και στέφθηκε MVP των Τελικών του Ιταλικού Πρωταθλήματος με 15,5 πόντους ανά αγώνα σε όλη τη σειρά των τεσσάρων αγώνων πρωταθλήματος, ευστοχώντας σε 3,75 τρίποντα ανά αγώνα με το εκπληκτικό ποσοστό 51,7%.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο Μπρουκς πραγματοποίησε αρκετές αξιομνημόνευτες επιδόσεις στα σουτ από μακρινή απόσταση, συμπεριλαμβανομένης μιας εντυπωσιακής εμφάνισης με 7/13 τρίποντα στον 3ο αγώνα της σειράς των προημιτελικών εναντίον της Ρέτζιο Εμίλια ή με 8/14 στη νίκη της Ευρωλίγκας εναντίον του Παναθηναϊκού».