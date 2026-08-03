Παίκτης του Πανιωνίου για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα είναι ο Μέισον Γουόλτερς.

Ο Πανιώνιος συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μέισον Γουόλτερς.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε στην Ελβετία με τη φανέλα των Starwings, έχοντας μ.ο 21.6 πόντοι, 8.4 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1,1 κλέψιμο σε 32 αγώνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει ότι ο Αμερικανός αθλητής, Μέισον Γουόλτερς εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Ο Μέισον Γουόλτερς γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 2001 στο Jamestowm (North Dakota), έχει ύψος 2,06 μέτρα και μπορεί να καλύψει δύο θέσεις (PF και C).

Ο Γουόλτερς έπαιξε τέσσερα χρόνια στο πανεπιστήμιο της γενέτειράς του, Jamestown, και μετακόμισε για ένα πέμπτο έτος στο πανεπιστήμιο του Wyoming.

Η πρώτη ομάδα του, οι «Jimmies», αγωνίζονταν τότε στο NAIA, ενώ πλέον έχουν αναβαθμιστεί στο NCAA II. Ο Μέισον ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του κάθε χρόνο.

Στην τελευταία του σεζόν με τους Jimmies (2022-2023), ο Μέισον Γουόλτερς ανακηρύχθηκε καλύτερος παίκτης σε εθνικό επίπεδο στο NAIA κατόπιν ψηφοφορίας των προπονητών του πρωταθλήματος!

Τα στατιστικά του Mason εκείνη τη σεζόν ήταν 26,6 πόντοι, 9,4 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ και 1,9 μπλοκ ανά αγώνα. Στα τέσσερα χρόνια του με τους Jimmies είχε κατά μέσο όρο 22,4 πόντους- 10,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ!

Στην τετραετία του στο Πανεπιστήμιο της γενέτειράς του είχε 70 double– double σε πόντους και ριμπάουντ, 26 αγώνες με τουλάχιστον 30 πόντους και 75 αγώνες με διψήφιο αριθμό πόντων!

Μετά από μια δυνατή σεζόν και μια παραγωγική τετραετία, αποφάσισε να αναζητήσει νέες προκλήσεις και να συνεχίσει στο πανεπιστημιακό μπάσκετ για έναν ακόμη- και τελευταίο- χρόνο. Επέλεξε το ανώτερο επίπεδο του πανεπιστημιακού μπάσκετ (NCAA DI) και την ομάδα των Wyoming Cowboys.

Η μετάβαση από το NAIA σε επίπεδο τριών βαθμίδων υψηλότερα, στο NCAA Division I, ήταν ένα μεγάλο άλμα, όμως ο Μέισον απέδειξε στην τελευταία του σεζόν ότι ανήκει στο ανώτατο επίπεδο.

Αγωνίστηκε με τη φανέλα των Cowboys σε 22 αγώνες, όλους ως βασικός. Στη θέση του Center και σε 32 λεπτά ανά αγώνα, είχε επίσης αξιόλογα στατιστικά: 12,2 πόντοι, 5,4 ριμπάουντ, 2,0 ασίστ και 1,0 κλέψιμο. Ο Μέισον υπήρξε εξαιρετικός στη γραμμή των ελευθέρων βολών καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του όμως στην τελευταία ήταν στο καλύτερο επίπεδο (82%)..

Η πρώτη του επαγγελματική χρονιά ήταν στην Φινλανδία και την Kouvot όπου σε 22 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 8,5 πόντους- 5,2 ριμπάουντ- 1,3 ασίστ (σεζόν 2024-2025). Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Ελβετία όπου ήταν 2ος σκόρερ και 4ος ριμπάουντερ στο πρωτάθλημα φτάνοντας με την ομάδα του (Starwings Basket Regio Basel) ως τα ημιτελικά των πλέι οφ».

Η χρονιά του ολοκληρώθηκε πολύ παραγωγικά: 21,6 πόντοι- 8,4 ριμπάουντ- 2,5 ασίστ και 1,1 κλέψιμο σε 32 αγώνες.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στην Jamestown Sun στις 31/12/2025, είχε αποκαλύψει μερικά στοιχεία του χαρακτήρα του:

«Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στο μπάσκετ είναι η ευκαιρία να βοηθώ και άλλους ανθρώπους να πετυχαίνουν. Είτε πρόκειται για παιδιά της τοπικής κοινωνίας το καλοκαίρι είτε για τους συμπαίκτες μου, αυτό το άθλημα μου έχει προσφέρει πάρα πολλά και πραγματικά απολαμβάνω να ανταποδίδω.

Μου αρέσει επίσης να συνεχίζω να βελτιώνομαι και να εξελίσσομαι ως παίκτης. Είναι εύκολο να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις, όμως εγώ επικεντρώνομαι στο να γίνομαι κάθε μέρα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να βελτιώνομαι συνεχώς και να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Πιστεύω ότι το να αγωνίζομαι επαγγελματικά αποδεικνύει πως κανένα όνειρο δεν είναι υπερβολικά μεγάλο ή ανέφικτο. Με σκληρή δουλειά και πίστη στον εαυτό σου, όλα είναι δυνατά.»

Καλωσορίζουμε τον Μέισον Γουόλτερς στην ομάδα μας.