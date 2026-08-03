Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Μακάμπι.

Σε μία ακόμη μεταγραφή προχώρησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, με έναν παίκτη που ήταν γνωστό ότι θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας. Ο λόγος για τον Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος μετά τη θητεία του στη Μακάμπι, θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο 29χρονος γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και ενισχύει την περιφέρεια της Χάποελ. Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, ο Μπλατ είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ ανά 19.4 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Χάποελ

«Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2028/29.

Ο Μπλατ (29 ετών, 1,78 μ.) επιστρέφει στη Χάποελ για τη δεύτερη θητεία του, καθώς έκανε τα πρώτα του βήματα στη μεγάλη κατηγορία του ισραηλινού μπάσκετ φορώντας την κόκκινη φανέλα της ομάδας. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στην Ευρωλίγκα είχε κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ ανά αγώνα. Παράλληλα, σούταρε με 36,5% στα τρίποντα και 46,7% στα δίποντα.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε και στην Α.Σ. Ραμάτ Χασαρόν μέσω του συστήματος διπλού δελτίου. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Χάποελ Χολόν, ακολούθησαν τρεις σεζόν στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενώ έπειτα έκανε το πρώτο του βήμα στο εξωτερικό, υπογράφοντας στην Άλμπα Βερολίνου, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο Γερμανίας. Το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πέρα από τους τίτλους που κατέκτησε στη Γερμανία, ο έμπειρος πόιντ γκαρντ έχει πανηγυρίσει στην Ισραήλ δύο πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ισραήλ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην ισραηλινή λίγκα είχε μέσο όρο 9,6 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ ανά παιχνίδι, σουτάροντας με 40,7% στα δίποντα και 39,3% στα τρίποντα».