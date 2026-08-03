Το Περιστέρι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γουίλ Κάριους για έναν χρόνο.

Θα συνεχίζει να παίζει στους Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης ο Γουίλ Κάριους. Το Περιστέρι ανακοίνωσε πως οι δύο πλευρές ανανεώσαν την συνεργασία τους για έναν χρόνο ακόμα.

Στην πρώτη του χρονιά στο Περιστέρι, έπαιξε σε 12 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL και είχε 5.42 πόντους ανά αγώνα και 4.1 ριμπάουντ, σε 22.33 λεπτά συμμετοχής.

Αγωνίστηκε και στο FIBA Europe Cup όπου έπαιξε σε 6 παιχνίδια. Μέτρησε 5.2 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 0.7 ασίστ και 0.7 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά ανά ματς.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Γουίλ Κάριους για έναν ακόμη χρόνο (2026-2027).

Ο 28χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Συλλόγου ενισχύοντας με την παρουσία του την γραμμή των ψηλών, προκειμένου το Περιστέρι να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα ο Γουίλ Κάριους σε 12 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 5.42 πόντους ανά αγώνα και 4.1 ριμπάουντ, σε 22.33 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs της Stoiximan GBL σε δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ δεν σκόραρε και είχε 3 ριμπάουντ στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη σε 12.13 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον ΠΑΟΚ είχε 3 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κόψιμο σε 25.50 λεπτά συμμετοχής.

Στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 6 παιχνίδια έχοντας 5.2 πόντους ανά αγώνα, 3.3 ριμπάουντ, 0.7 ασίστ και 0.7 κλεψίματα σε 19.5 λεπτά συμμετοχής.