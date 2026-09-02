Η Le Parisien έβγαλε στο φως της δημοσιότητας την είδηση της σύλληψης ενός 18χρονου, που σχεδίαζε μεταξύ άλλων να απαγάγει τον Κιλιάν Μπαπέ!

Την... απαγωγή του Κιλιάν Μπαπέ φέρεται να σχεδίαζε ένας 18χρονος, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση, αφού συνελήφθη από τις γαλλικές Αστυνομικές αρχές.

Ο 27χρονος στράικερ που έχει ξεκινήσει δυναμικά τη νέα σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετράει 4 γκολ σε 3 παιχνίδια La Liga, ήταν -σύμφωνα με το δημοσίευμα- στο στόχαστρο του φερόμενου δράστη και μέλους συμμορίας.

Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικό της Le Parisien, ο νεαρός, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Lester Z», σχεδίαζε μαζί με άλλα άτομα να κλέψει ή απαγάγει 26 εύπορους ανθρώπους, από τον καλλιτεχνικό και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο Μπαπέ -φέρεται πως- ήταν ο πιο... ηχηρός στόχος, ωστόσο το σχέδιο έμεινε στα... σκαρία, αφού τόσο ο 18χρονος όσο και ένας ακόμη άνδρας συνελήφθησαν. Μάλιστα, ο νεαρός βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης, ενώ έχει αναφέρει στους Αστυνομικούς πως δεν ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης, αλλά... μεσάζων, καθώς υπάρχει ένα «ανώτερο αφεντικό» στην υπόθεση.