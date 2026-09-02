Μπαπέ: Συνελήφθη 18χρονος που σχεδίαζε να τον απαγάγει!
Την... απαγωγή του Κιλιάν Μπαπέ φέρεται να σχεδίαζε ένας 18χρονος, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση, αφού συνελήφθη από τις γαλλικές Αστυνομικές αρχές.
Ο 27χρονος στράικερ που έχει ξεκινήσει δυναμικά τη νέα σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετράει 4 γκολ σε 3 παιχνίδια La Liga, ήταν -σύμφωνα με το δημοσίευμα- στο στόχαστρο του φερόμενου δράστη και μέλους συμμορίας.
Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικό της Le Parisien, ο νεαρός, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Lester Z», σχεδίαζε μαζί με άλλα άτομα να κλέψει ή απαγάγει 26 εύπορους ανθρώπους, από τον καλλιτεχνικό και τον επιχειρηματικό κόσμο.
Όπως αποκαλύφθηκε, ο Μπαπέ -φέρεται πως- ήταν ο πιο... ηχηρός στόχος, ωστόσο το σχέδιο έμεινε στα... σκαρία, αφού τόσο ο 18χρονος όσο και ένας ακόμη άνδρας συνελήφθησαν. Μάλιστα, ο νεαρός βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης, ενώ έχει αναφέρει στους Αστυνομικούς πως δεν ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης, αλλά... μεσάζων, καθώς υπάρχει ένα «ανώτερο αφεντικό» στην υπόθεση.
🚨 BREAKING: Kylian Mbappé was reportedly among the targets of an alleged KIDNAPPING PLOT in France.— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 2, 2026
An 18-year-old suspect has been charged over a series of home invasion and kidnapping plots, with prosecutors alleging Mbappé was one of the intended target. @le_Parisien pic.twitter.com/BvhzTfWBHM
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