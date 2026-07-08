Ο Ζαν Μοντέρο θα λάβει ένα αρκετά μεγάλο ποσό στην τριετία του στον Ολυμπιακό, με τον Δομινικανό να υπογράφει συμβόλαιο με... αρκετά μηδενικά!

Ο Ζαν Μοντέρο θα φορά για τα επόμενα τρία χρόνια τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον Δομινικανό να υπογράφει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους.

Όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta από τις 25/5, ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έβαλε από νωρίς βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να τον πείσουν να πει το ναι και να γίνει παίκτης των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης.

Ο Ζαν Μοντέρο υπέγραψε συμβόλαιο το οποίο θα τον κάνει πλουσιότερο περίπου κατά 2.5 εκατομμύρια το χρόνο, με το συνολικό ποσό, χωρίς τα μπόνους, να είναι λίγο κάτω από τα 8 εκατομμύρια.

Πλέον στον Ολυμπιακό ψάχνουν ακόμη μια κίνηση, με τους Ερυθρολεύκους να αναζητούν στην αγορά τον αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς.