Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Ψάχνουμε τον αντικαταστάτη του Πίτερς»

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησε για το πόσες μεταγραφές θέλει να κάνει ακόμη ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι.

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη δικούς του τους Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να αναφέρεται στο πόσες μεταγραφές ακόμη θα κάνει η ομάδα του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το πόσες νέες... φανέλες θα έχει τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ανέφερε πως: «Ψάχνουμε τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Δεν έχουμε άγχος, εξετάζεται η αγορά, αλλά είναι μια πινελιά σημαντική».

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ζαν Μοντέρο κατά την διάρκεια της παρουσίασης της νέας φανέλας ενόψει της σεζόν 2026 - 2027.