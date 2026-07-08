Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Ψάχνουμε τον αντικαταστάτη του Πίτερς»
Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη δικούς του τους Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να αναφέρεται στο πόσες μεταγραφές ακόμη θα κάνει η ομάδα του Πειραιά.
Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το πόσες νέες... φανέλες θα έχει τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ανέφερε πως: «Ψάχνουμε τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Δεν έχουμε άγχος, εξετάζεται η αγορά, αλλά είναι μια πινελιά σημαντική».
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ζαν Μοντέρο κατά την διάρκεια της παρουσίασης της νέας φανέλας ενόψει της σεζόν 2026 - 2027.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.