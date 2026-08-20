Ολυμπιακός: Πέρασαν οι πρώτοι τις εργομετρικές εξετάσεις
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Οι πρώτοι παίκτες του Ολυμπιακού υποβλήθηκαν σήμερα (20/08) στις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις.
Μερικοί από τους παίκτες του Ολυμπιακού υποβλήθηκαν σήμερα (20/08) στις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις.
Συγκεκριμένα, Τάισον Γουόρντ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ και Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ πραγματοποίησαν σήμερα τις εξετάσεις τους, προκειμένου να είναι έτοιμοι ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.
@Photo credits: INSTA_Omoiostasis
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