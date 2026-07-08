Ολυμπιακός: Με τη φανέλα του Μοντέρο ανακοίνωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι την απόκτησή του!
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εκδήλωση συστείνοντας τον νέο του μεγάλο χορηγό, ενώ στο πλαίσιο αυτής έγινε η επίσημη παρουσίαση της φανέλας της ομάδας.
Τον λόγο πήραν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ και ανακοίνωσαν την απόκτηση του πιο πολυπόθητου γκαρντ της φετινής σεζόν στη EuroLeague, Γιαν Μοντέρο.
Δείχνοντας τη φανέλα του με το νούμερο «8», οι πρόεδροι της ομάδας επισημοποίησαν με εντυπωσιακό τρόπο τη συμφωνία με τον παίκτη, ενώ έδειξαν και τη νέα εμφάνιση.
🔴💣 𝝖𝝢𝝖𝝡𝝤𝝢𝝜 𝝩𝝚𝝠𝝤𝝨: 𝝤 𝝡𝝤𝝢𝝩𝝚𝝦𝝤 𝝨𝝩𝝤𝝢 𝝤𝝠𝝪𝝡𝝥𝝞𝝖𝝟𝝤!#Olympiacosbc pic.twitter.com/2AwvaZ8rTc— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 8, 2026
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