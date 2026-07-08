Με εντυπωσιακό τρόπο ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος!

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εκδήλωση συστείνοντας τον νέο του μεγάλο χορηγό, ενώ στο πλαίσιο αυτής έγινε η επίσημη παρουσίαση της φανέλας της ομάδας.

Τον λόγο πήραν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ και ανακοίνωσαν την απόκτηση του πιο πολυπόθητου γκαρντ της φετινής σεζόν στη EuroLeague, Γιαν Μοντέρο.

Δείχνοντας τη φανέλα του με το νούμερο «8», οι πρόεδροι της ομάδας επισημοποίησαν με εντυπωσιακό τρόπο τη συμφωνία με τον παίκτη, ενώ έδειξαν και τη νέα εμφάνιση.