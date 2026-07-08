Μοντέρο: «Ένας όμορφος δρόμος μέχρι τον Πειραιά»

Ο Ζαν Μοντέρο δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του μετά την ανακοίνωσή του από τον Ολυμπιακό.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον Δομινικανό να κάνει σερί αναρτήσεις στο Instagram για τη νέα του ομάδα.

«Ολυμπιακέ ας πιάσουμε δουλειά», ανέφερε στο πρώτο του Instastory, το οποίο συνοδεύτηκε με την ανάρτηση της EuroLeague, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ακόμη ένα.

Αυτή τη φορά ο Μοντέρο έκανε αναδημοσέυση το ποστ του Ολυμπιακού, γράφοντας «Ένας όμορφος δρόμος μέχρι τον Πειραιά».