Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνια φέρνει και σημαντική αύξηση στο budget της ομάδας.

Σε μια νέα εποχή μπαίνει ο Παναθηναϊκός μετά την απόφαση του Σέρβου προπονητή να καθίσει και πάλι στην άκρη του πράσινου πάγκου ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Αν μη τι άλλο η παρουσία του «Ζοτς» σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στις τάξεις της ομάδας εκτοξεύοντας τον σύλλογο σε πολλά επίπεδα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα λάβει για την επόμενη τριετία περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, με το ετήσιο συμβόλαιο να αγγίζει ακόμα και τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Είναι δεδομένο ότι η αύξηση του budget θα είναι πολύ μεγάλη στις τάξεις του συλλόγου, με την διοίκηση των «πρασίνων» να θέλει να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ρόστερ της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνολική αύξηση του budget συγκριτικά με την σεζόν 2025-26 αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ και να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Θα πρόκειται φυσικά και για το μεγαλύτερο budget στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στην προσπάθεια που θα κάνει για την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Μετά την παρουσίαση της Δευτέρας (22/6, 13:00) στο T-Center όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα γνωρίσει την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας οι οποίοι του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή θα ξεκινήσει και η... δουλειά, με τον ίδιο να ξεκινάει και τον σχεδιασμό του ρόστερ ενόψει της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.