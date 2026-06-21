Παναθηναϊκός: Την Δευτέρα (22/6) στις 13:00 η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς
Σε ρυθμούς... Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινούνται όλοι στον Παναθηναϊκό καθώς θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση για την μεγάλη του επιστροφή στο «τριφύλλι» ύστερα από 14 χρόνια.
Συγκεκριμένα η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα παρουσιάσει τον Σέρβο τεχνικό την Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 13:00 στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ανοίξει τα χαρτιά του για την απόφασή του να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό και παράλληλα να σηματοδοτήσει και την έναρξη της «νέας εποχής» στις τάξεις της ομάδας.
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