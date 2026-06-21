Έγινε γνωστή η μέρα και η ώρα που θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό!

Σε ρυθμούς... Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινούνται όλοι στον Παναθηναϊκό καθώς θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση για την μεγάλη του επιστροφή στο «τριφύλλι» ύστερα από 14 χρόνια.

Συγκεκριμένα η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα παρουσιάσει τον Σέρβο τεχνικό την Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 13:00 στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα ανοίξει τα χαρτιά του για την απόφασή του να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό και παράλληλα να σηματοδοτήσει και την έναρξη της «νέας εποχής» στις τάξεις της ομάδας.