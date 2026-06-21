Θερμή υποδοχή ετοιμάζουν οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν από την επίσημη παρουσίασή του.

Παροξυσμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού για την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους «πράσινους».

Ο εμβληματικός προπονητής που οδήγησε το «τριφύλλι» στην κατάκτηση 23 τροπαίων σε διάστημα 13 χρόνων θα καθίσει και πάλι στην άκρη του πάγκου προκαλώντας τεράστια ανυπομονησία στις τάξεις των φιλάθλων.

Την Δευτέρα (22/6, 13:00) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού από την διοίκηση του Παναθηναϊκού και οι οπαδοί του επτάστερου ετοιμάζονται να τον υποδεχτούν και να τον αποθεώσουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η «Θύρα 13» προανήγγειλε ραντεβού έξω από το Telecom Center Athens προκειμένου να αποθεώσει τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της ομάδας τους.