GM Ντουμπάι BC: «Μακάρι ο Παναθηναϊκός να φέρει τον Γιόκιτς, θα ήταν καλό για τη EuroLeague»
Ο GM της Ντουμπάι BC βλέπει με καλό... μάτι το ενδεχόμενο της έλευσης του Νίκολα Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό! Ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς σχολίασε τα τεκταινόμενα γύρω από τη δήλωση του ισχυρού άνδρα της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στην πρόσφατη συνέντευξή του στους «EuroInsiders».
Ο Γενικός Διευθυντής του συλλόγου των ΗΑΕ, σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στη Mozzart Sport, εμφανίστηκε άκρως θετικός στον ερχομό του Σέρβου σταρ και Πρωταθλητή του NBA με τους Ντένβερ Νάγκετς, καθώς όπως υποστήριξε ότι θα ήταν μια ιδανική εξέλιξη για την περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος της EuroLeague.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός, για μένα, είναι απολύτως θεμιτό. Μακάρι να φέρουν τον Γιόκιτς του χρόνου. Μακάρι. Αυτό θα ήταν καλό για την EuroLeague. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπω με τη λογική “και τι θα κάνουν τώρα, και αυτό, και εκείνο;”. Εξαιρετικά. Αλλά ας μην αναφέρουμε το Dubai με αρνητικό τρόπο. Το επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε μεγαλύτερο μπάτζετ. Ξέρετε, μην το αναφέρετε άλλο σε αυτούς. Και έχει απόλυτο δίκιο».
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