Η επισημοποίηση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άρχισε να επισπεύδει τις πρώτες κινήσεις του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του ρόστερ.

Και τώρα... τα μανίκια ψηλά. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια, με τις συνολικές του αποδοχές να ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο.

Από την Δευτέρα, κιόλας, θα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά προκειμένου να «χτίσει» το ρόστερ των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν. Αυτήν την στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει 11 παίκτες οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαιο, εκ των οποίων και ο Τι Τζέι Σορτς, αλλά αναμένεται να αποχωρήσει ο Αμερικανός από το «τριφύλλι».

Όπως είναι γνωστό έχει αποτελέσει ήδη παρελθόν ο Μάριους Γκριγκόνις, δεν πρόκειται να συνεχίσει ο Κένεθ Φαρίντ, ενώ τον δρόμο για το NCAA θα πάρει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Αν συνυπολογιστεί και η «έξοδος» του Σορτς, ο Παναθηναϊκός θα έχει συνολικά τέσσερις αποχωρήσεις ενώ θα κληθεί να προσθέσει τουλάχιστον πέντε παίκτες στο ρόστερ.

Γι' αυτούς τους παίκτες θα αποφασίσει εν λευκώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε οποιαδήποτε κίνηση και αν γίνει για την ενίσχυση του ρόστερ. Είναι δεδομένο ότι θα έχει «λευκή επιταγή» στα χέρια του, όπερ και σημαίνει ότι θα έχει την ελευθερία κινήσεων για την καλύτερη δυνατή στελέχωση της ομάδας.

Τι ψάχνει όμως ο Παναθηναϊκός; Σε ποιες θέσεις έχει ανάγκη ενίσχυσης;

1. Πρώτη προτεραιότητα είναι η απόκτηση δύο σέντερ. Ένας ο οποίος θα αποτελέσει τον παρτενέρ του Ματίας Λεσόρ όντας ίδιου (ή και μεγαλύτερου) επιπέδου με τον Γάλλο. Έχει ακουστεί έντονα το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας αλλά όπως αναφέρθηκε οι αποφάσεις θα έχουν την υπογραφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Επιπλέον θα αποκτηθεί και ένας ακόμα σέντερ, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του 3ου σέντερ.

2. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει σίγουρα έναν πρωτοκλασάτο γκαρντ ο οποίος θα αποκτηθεί ως αντί-Σορτς στην περίπτωση που αποχωρήσει οριστικά ο Αμερικανός από τους πράσινους.

3. Επιπλέον ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κινηθεί σε απόκτηση ψηλού γκαρντ με αμυντικό -κυρίως- φίλτρο, τύπου... Μπαντιό (αν όχι τον ίδιο τον Μπαντιό). Και σίγουρα θα εξαρτηθεί και από τον παίκτη που θα αποκτηθεί και θα έχει τον ρόλο του πρώτου πλέι μέικερ.

4. Είναι πολύ πιθανόν να αποκτηθεί και ένας φόργουορντ, ανάλογα βέβαια και τι έχει να προσφέρει η αγορά. Εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια που θελουν τον Παναθηναϊκό να «κοιτάζει» τον Μπόνγκα (λόγω και Ομπράντοβιτς) θα είναι πιθανότητα και ο παίκτης ο οποίος ψάχνει για την συγκεκριμένη θέση.

Σίγουρα τα πάντα θα αρχίσουν να μπαίνουν από αύριο σε μια σειρά, καθώς αναμένεται να δρομολογηθούν και οι εξελίξεις από τη στιγμή που η αγορά πιέζει και δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη αναφορικά με παίκτες οι οποίοι μπορούν να σταθούν σε ομάδα που διεκδικεί την Euroleague.