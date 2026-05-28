Όσο σημαντικός και να είναι ο τίτλος της GBL που εκκρεμεί, είναι κοινό μυστικό ότι ορθά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σχεδιάζουν την επόμενη μέρα και ήδη για το καλοκαίρι πρέπει να... ετοιμάζουμε ζώνες. Γράφει ο Παύλος Κουστέρης

Διαβάζοντας κανείς την ειδησεογραφία, ακόμα και λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού της Euroleague, που βρήκε τον Ολυμπιακό μεταξύ μεθυσιού και φιέστας, θα πίστευε ότι η σεζόν ολοκληρώθηκε και έχουμε μπει για τα καλά σε μεταγραφική περίοδο.

Προφανώς, το τρόπαιο της Euroleague παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα όχι μόνο για τους δύο «αιωνίους», αλλά για όλη την αφρόκρεμα της Ευρώπης, σε μια περίοδο που πλην της ACB όλα τα πρωταθλήματα φθίνουν ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα δικά μας μέρη, έφθινε, αφού φαίνεται πώς στην GBL πάει να γίνει κάτι ενδιαφέρον.

Μην προτρέχουμε όμως...

Αν ανατρέξει κανείς στα πρώτα λεπτά μετά την κατάκτηση της κούπας από τους «ερυθρολεύκους», μία από τις πρώτες ειδήσεις που ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν ήταν η απόκτηση του παικταρά Μοντέρο από τη Βαλένθια, ενώ μήνες πριν είχε προκύψει και η συμφωνία με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το σίριαλ με τον Άλεκ Πίτερς, που αν δεν είχε προκύψει η φανταστική του παρουσία στο F4, θα ήταν 100% παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο. Προς το παρόν, κρατάμε και ένα παράθυρο ανοικτό να παραμείνει στα μέρη μας.

Θα αναρωτηθεί κανείς αν είναι υπερβολή αυτή η βιασύνη; Σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για διαδικασία που αποτελεί την επιτομή του επαγγελματικού αθλητισμού. Οι ομάδες -εν προκειμένω ο Ολυμπιακός- πολύ σωστά πράττει και κλείνει από τώρα το ρόστερ έχοντας την ευχέρεια να διαλέξει αυτό που θέλει και όχι αυτό που θα έχει απομείνει, οι ρεπόρτερ κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να αποκαλύπτουν θέματα και μεταγραφικές υποθέσεις ενώ και οι αθλητές εξασφαλίζουν το καλύτερο για τους ίδιους επαγγελματικό μέλλον. Όλα σωστά δηλαδή, ακόμα κι αν μιλάμε για συζητήσεις, δημοσιεύματα, ρεπορτάζ που προκύπτουν τη στιγμή που ο Κώστας Παπανικολάου σήκωνε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Κρίνοντας, μάλιστα, και τις κινήσεις του Ολυμπιακού, είναι επιπέδου που «φωνάζουν» ότι ο στόχος δεν είναι απλά η διεκδίκηση του 5ου, αλλά η κατάκτησή του, έχοντας ήδη διαμορφώσει την περιφέρειά του με Γουόκαπ, Μοντέρο (MVP των playoffs, μέλος της καλύτερης 5άδας της Euroleague), ΜακΙντάιρ (πρώτος σε ασίστ με 7,4), Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και με την πολυτέλεια επιλογής αν θα συνεχίσει με Τζόσεφ και Μακίσικ. Κι όλα αυτα σε μια γραμμή που δεν ήταν η «δυνατή» του, από τη στιγμή που ο προγραμματισμός που περιελάμβανε τον Κίναν Έβανς ανατράπηκε και μάλιστα με σκληρό τρόπο ενώ η σεζόν ήταν ήδη σε εξέλιξη.

Τι απομένει;

Το τι μέλλει γενέσθαι με τον Άλεκ Πίτερς και αν τελικά ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για να βρει το backup του Σάσα Βεζένκοβ και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί για τη θέση «3», με την πληροφόρηση να κάνει λόγο για μια κίνηση που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αίσθηση.

Δεν πρόκειται να βαρεθούμε με τον Παναθηναϊκό

Όλα καλά, λοιπόν, στον πλανήτη του Ολυμπιακού, αλλά δημοσιογραφικά εκεί που θα προκύψει το τεράστιο ενδιαφέρον, αφού και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τελειώσει σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά, είναι ο Παναθηναϊκός.

Φαντάζει ένα χτίσιμο όχι τόσο από την αρχή, αλλά επί της αρχής, διότι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη πλην της ολοκλήρωσης της συνεργασίας με τον προπονητή, Έργκιν Άταμαν, θα είναι τεράστια έκπληξη, αφού δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι στο «ποινικό μητρώο» του Τούρκου προπονητή δεν είναι μόνο η φετινή παταγώδης αποτυχία στη Euroleague, αλλά σε αυτό εντάσσεται και η απώλεια του περσινού πρωταθλήματος με πλεονέκτημα έδρας. Θα ήταν άκομψο και άδικο να χαρακτηρίσει κανείς «αποτυχία» το περσινό F4, αφού αν μη τι άλλο έφτασε μέχρι εκεί και αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, με μια ολόκληρη σεζόν να έχει «επισκιαστεί» από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ.

Άρα, ζητούμενο 1 προπονητής και αν τελικά αυτός θα είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που αποτελεί προφανέστατα τον μοναδικό στόχο αυτή τη στιγμή, χωρίς όμως να είναι κανείς σε θέση να γνωρίζει το ρεαλιστικό plan Β.

Σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά... Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια, βλέποντας το αντίπαλόν του και μισητό δέος να πανηγυρίζει, να κάνει καζούρα, να χορεύει και να κάνει ό,τι κάνει τα τελευταία 24ωρα, χωρίς να αντιδράσει; Κάτι τέτοιο σαφώς δεν πρόκειται να συμβεί, διότι φίλοι και εχθροί του διοικητικού ηγέτη του Παναθηναϊκού μπορούν να τον κατηγορήσουν για διάφορα άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι η παρατήρηση φαινομένων χωρίς αντίδραση.

Κι όταν λέμε για «αντίδραση», όσοι γνωρίζουν καλά πρόσωπα, καταστάσεις και προθέσεις εντός της «πράσινης» ΚΑΕ, κάνουν λόγο για ένα καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό που δεν θα έχει υπάρξει όμοιό του και θα ξεπερνά ακόμα και το ιστορικό του 2023, που με αιχμή του δόρατος τον Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός είχε υπογράψει μέσα σε λίγες εβδομάδες τους Βιλντόζα (τότε δεν ήταν ο ρολίστας που θεωρείται σήμερα), Λεσόρ, Παπαπέτρου, Μήτογλου, Χουάντσο, Γκάι (πληρώνοντας και buy-out), Γκραντ και φυσικά τον Κέντρικ Ναν, που ήρθε λίγο αργότερα.

Το τι εννοεί αυτή η πηγή πληροφόρησης είναι κάτι που στην πραγματικότητα θα φανεί σε λίγες εβδομάδες και αφού πρώτα λυθεί ο μεγάλος γρίφος με την υπόθεση του προπονητή, διότι ειδικότερα αν αυτός είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ή κάποιος που είναι έστω και μια σκάλα από κάτω, θα έχει και πρέπει να έχει λόγο στις μεταγραφές.

Οπότε, λίγη υπομονή και θα έχουμε ωραία πράγματα το καλοκαίρι, καλύτερα από τα προηγούμενα, καθώς στην εξίσωση δεν είναι μόνο το κλασικό δίπολο.

ΠΑΟΚ, Άρης για να μυρίζει ναϊν-τίλα

ΠΑΟΚ και Άρης μπαίνουν πλέον πολύ δυνατά στη μάχη των επενδύσεων, μεταγραφών και εντυπωσιασμού και μάλιστα δεν έχουμε να κάνουμε με απλή αύξηση μπάτζετ, αλλά με κινήσεις που δείχνουν θέληση για κατάληψη της θέσης του οδηγού, αρχής γενομένης μέσω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και νομοτελειακά μέσω διεκδίκησης τίτλων στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η πρόσληψη Τρινκέρι με τις μεταγραφές που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί από τη μία και η καλή πορεία που έχει πάρει η υπόθεση Σπανούλη από την άλλη, αποτελούν τις ηχηρές αποδείξεις για τις προθέσεις.

Για όποιον δεν το αντιλαμβάνεται, η φάση «μυρίζει» λίγο 90s, κάτι που έχει λείψει πολύ από το κοινό και μένει να φανεί αν αυτή η όρεξη, πάρει από το χέρι κι άλλες ομάδες όπως την ΑΕΚ, που ενδεχομένως να οδηγηθεί σε ακόμα μεγαλύτερη επένδυση για να μην μείνει πίσω, αλλά και σταθερές διοικήσεις όπως αυτές που διαθέτουν το Περιστέρι, το Μαρούσι, ο Ηρακλής κλπ.

Όπως λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, «δέστε ζώνες» ακόμα και από το καλοκαίρι, γιατί αυτή η περίοδος θα διαφέρει πολύ από τις προηγούμενες.