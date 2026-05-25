Το Gazzetta ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης του Άλεκ Πίτερς, το μέλλον του οποίου είναι στον αέρα ακόμη.

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, κάνει σπουδαίες κινήσεις όπως οι συμφωνίες με τους Μοντέρο και Μϊλερ-ΜακΙντάιρ, ετοιμάζεται να ανανεώσει με τον Μπαρτζώκα, όμως υπάρχει το πολύ σημαντικό θέμα του Άλεκ Πίτερς, το οποίο ακόμη είναι στον αέρα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η αλήθεια είναι πως η περίπτωση του Άλεκ Πίτερς μοιάζει σαν ένα déjà vu με αυτή του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Όπως ο Σέρβος πέρσι, έτσι και ο Αμερικανός έχει υπογράψει προσύμφωνο με την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία του δίνει πάνω από 1.6 το χρόνο.

Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει ακόμη ελπίδες να κάνει τη ρελάνς. Στον Πειραιά θέλουν να κρατήσουν τον Άλεκ Πίτερς και, παρά το προσύμφωνο, εάν τον πείσουν, μπορούν ακόμη να τον υπογράψουν με νέο συμβόλαιο, καθώς δεσμευτικό συμβόλαιο με άλλον σύλλογο υπογράφεις μόνο μετά το πέρας του ήδη υπάρχοντος με την τωρινή ομάδα σου.

Βέβαια το θέμα με τον Άλεκ Πίτερς δεν είναι οικονομικό. Εάν ο Πίτερς θελήσει να μείνει, ο Ολυμπιακός μπορεί με συνοπτικές διαδικασίες να καλύψει τα «θέλω» του αθλητή και να του δώσει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Και αυτό το γνωρίζει και ο ίδιος ο Αμερικανός.

Το ζήτημα με τον Πίτερς είναι ο χρόνος και ο ρόλος του. Υπηρέτησε με όλο του το «είναι» τον ρόλο του αναπληρωματικού πίσω από τον Σάσα Βεζένκοβ, κάνοντας τον κόσμο να τον λατρέψει και αποτελώντας κομβικό κομμάτι στην κατάκτηση της EuroLeague.

Οι εξελίξεις με την υπόθεση του Άλεκ Πίτερς αναμένονται μετά τους τελικούς, όταν και θα υπάρξουν τα τελικά ραντεβού. Μένει να δούμε εάν ο ίδιος αποφασίσει πως θέλει να μείνει στον Πειραιά…