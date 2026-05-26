Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο διακαής πόθος του Άρη για την τεχνική ηγεσία και η απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού θα κρίνει το πλάνο της επόμενης σεζόν.

Αυτή η υπόθεση… σιγοψιθυρίζεται εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες. Προφανώς, ο βαθμός δυσκολίας είναι εξαιρετικά υψηλός και οι λόγοι είναι ευνόητοι. Δεν είναι τόσο απλό για έναν από τους κορυφαίους προπονητές της Euroleague να μετακομίσει στο επίπεδο του Eurocup. Η εκπόνηση πειστικού πλάνου με την προοπτική άμεσης συμμετοχής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κυριαρχεί στη λίστα των κριτηρίων για κάθε ομάδα που θα θελήσει να τον αποκτήσει. Αυτό σημαίνει ότι είναι αυτονόητη η υψηλή επένδυση (κυρίως στο αγωνιστικό). Αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη από τη στιγμή που πρόκειται για έναν από τους πλέον περιζήτητους προπονητές στην Euroleague.

Μετά την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Μονακό, ο Βασίλης Σπανούλης δέχθηκε κρούσεις από τουλάχιστον τέσσερις ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αυτή του Ερυθρού Αστέρα παραμένει στο τραπέζι. Ήδη αποφάσισε να μην «πάρει» τουλάχιστον τις δύο εξ’ αυτών, γεγονός το οποίο ενίσχυσε την «ελπίδα» του Άρη. Είναι εξίσου προφανές ότι οι «κίτρινοι» στηρίζονται στη σχέση του Νίκου Ζήση με τον ομοσπονδιακό τεχνικό αλλά και στην πρόθεση αύξησης της επένδυσης. Κατά τις ίδιες πηγές, σε συναντήσεις που προηγήθηκαν, ο General Manager της ΚΑΕ Άρης ήδη έχει εξηγήσει το πλάνο της νέας ιδιοκτησίας, τις προθέσεις της τελευταίας και παράλληλα έχει μεταφέρει στην ιδιοκτησία τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Βασίλης Σπανούλης.

Αυτές προβλέπουν αυξημένο αγωνιστικό προϋπολογισμό σε σύγκριση με το ποσό που προβλέπει το αρχικό πλάνο. Μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ιδιοκτησία της ΚΑΕ θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να προχωρήσει στην οικονομική υπέρβαση υπό την προϋπόθεση ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη. Καθόλου τυχαία, στο τελευταίο διάστημα αυξήθηκαν οι «επισκέψεις» του Ρίτσαρντ Σιάο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους είναι και η συντονισμένη προσπάθεια προσέγγισης του Λαρισαίου τεχνικού.

Προ ημερών, σε συνέντευξή του στη Mozzart Sport, ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς μίλησε για τις κρούσεις που έχει δεχθεί για τον πελάτη του προαναγγέλλοντας ότι οι ουσιαστικές συζητήσεις θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών με την προοπτική λήψης τελικής απόφασης στις αρχές του Ιούνη. Ο Άρης γνωρίζει ότι δεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με συγκεκριμένες ομάδες της Euroleague. Σίγουρα όμως είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση μ’ αυτή που ήταν πριν από περίπου δύο μήνες και από τη στιγμή που δείχνει διατεθειμένος να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι ο Άρης ήδη έχει εισέλθει σε εξαιρετικά κρίσιμο δεκαήμερο και το πλάνο του για την ερχόμενη σεζόν θα διαμορφωθεί αναλόγως της απόφασης του Βασίλη Σπανούλη. Ταυτόχρονα, ο Νίκος Ζήσης δουλεύει και επί των εναλλακτικών επιλογών, σαφέστατα όμως έχει εστιάσει στην υπόθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο Λάκοβιτς και οι εναλλακτικές λύσεις

Προφανώς, το κεφάλαιο «εναλλακτικές επιλογές» θα ανοίξει σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από τον Βασίλη Σπανούλη. Ξεκινώντας από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, δεν υπάρχει σενάριο παραμονής του στην τεχνική ηγεσία. Αναγνωρίζεται το επίπεδο δουλειάς του Κροατοπολωνού τεχνικού αλλά οι «κίτρινοι» θα κάνουν χρήση του όρου του συμβολαίου που τους προσφέρει τη δυνατότητα να το λύσουν. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν επίσης ότι δεν έχει απορριφθεί η περίπτωση του Γιάκα Λάκοβιτς. Ο Σλοβένος τεχνικός επρόκειτο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπαχτσεσεχίρ, ωστόσο, έχει αποφασίσει να δώσει επιπλέον χρόνο στον Άρη. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν έχει «κλειδώσει» η (αρχική) συμφωνία του με την τουρκική ομάδα.

Σε ότι αφορά τον Λούκα Μπάνκι, ο Άρης δεν μπήκε ποτέ σε ουσιαστική συζήτηση με τον Ιταλό τεχνικό ο οποίος φέρεται να είναι σε επαφές με την Μπασκόνια. Κατά τις ίδιες πηγές, υπάρχει μία ακόμη περίπτωση προπονητή ο οποίος αυτή τη στιγμή δεσμεύεται με άλλη ομάδα και περιμένει τον Άρη ούτως ώστε να αποφασίσει για το μέλλον του. Σε κάθε περίπτωση, η λίστα των εναλλακτικών επιλογών θα έρθει στο προσκήνιο αν ο Βασίλης Σπανούλης απαντήσει αρνητικά στην πρόταση του Άρη.