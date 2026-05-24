Ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης! Όπως και το 2013, πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης (92-85) κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.

Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε! Επιβλήθηκε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του!

Όπως αποδείχθηκε περίτρανα, ένας τελικός μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι και παρά τις απουσίες και τις ειδικές συνθήκες, η ιστορία, η εμπειρία και οι προσωπικότητες εκείνες τις κρίσιμες στιγμές βγαίνουν μπροστά με τους «ερυθρόλευκους» να ζουν μαγικές στιγμές στο Telekom Center Athens.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Χεζόνια άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ολυμπιακός αστόχησε στις δύο πρώτες επιθέσεις του ξεκινώντας μουδιασμένα. Ο Λάιλς έκανε το 0-4 για τη Ρεάλ στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Η «βασίλισσα» έπαιξε σκυλίσια άμυνα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και με πέντε αναπάντητους πόντους του Λάιλς προηγήθηκε με 1-9 στο 2:33. Ο Μιλουτίνοφ έγραψε το 3-9, όμως ο Λάιλς ευστόχησε ξανά σε τρίποντο για το 3-12, με τον Αμπάλδε να ακολουθεί δίνοντας διψήφια διαφορά στη Ρεάλ με έξι λεπτά να απομένουν για το τέλος της πρώτης περιόδου (3-15). Το γκολ-φάουλ του Βεζένκοβ και το τρίποντο του Γουόκαπ ξεμπούκωσαν τον Ολυμπιακό (9-15), με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν σερί 9-0 για το 12-15. Ο Λάιλς έβαλε τέλος στο σερί του Ολυμπιακού και έφτασε τους 13 πόντους για το 12-18. Οι Πειραιώτες πάλευαν να κρατήσουν τη διαφορά κοντά στους πέντε πόντους με τον Χολ, όμως η Ρεάλ έδειχνε να έχει το πάνω χέρι στο πρώτο δεκάλεπτο (19-26).

Ο Αμπάλδε πλήγωσε ξανά τον Ολυμπιακό από την περιφέρεια για το 19-29, όμως οι Πειραιώτες απάντησαν με έξι αναπάντητους πόντους και μείωσαν σε 25-29 στο 12:40, με τη βοήθεια του Πίτερς. Με τρίποντο του Γουόρντ ο Ολυμπιακός πλησίασε στους τρεις (28-31), όμως ο Φελίζ δεν άφησε τους «ερυθρόλευκους» να πλησιάσουν περισσότερο (28-33 στο 15’).

Ο Φουρνιέ με περίσσια άνεση από τη γωνία έκανε το 31-33, όμως ο Γιουλ με το γνωστό του «μανταρίνι» διαμόρφωσε το 31-35 στο 16’. Το γκολ-φάουλ του Φουρνιέ έριξε τη διαφορά στο καλάθι και ο Πίτερς ισοφάρισε σε 36-36. Ο Φουρνιέ ήταν εκείνος που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό για το 38-36, με 2:21 να απομένουν για το ημίχρονο. Ο Λάιλς με τρίποντο έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Ρεάλ, όμως ο Φουρνιέ απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 41-39. Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον Πίτερς, όμως ο Λάιλς ήταν ξανά εκεί σε αυτή τη… βροχή τριπόντων για το 44-42. Ο Καμπάτσο έφερε το ματς στα ίσα, όμως με καλάθι του Πίτερς ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα (46-44).

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια με τρίποντο από τον συνήθη... ύποπτο σε αυτπά τα ματς ΜακΚίσικ (49-44). Ο Χεζόνια και ο Αμπάλδε, ωστόσο έφεραν και πάλι το ματς σε ισορροπία για το 49-49 στο 22:10. Με μόλις το δεύτερο τρίποντό του, ο Γουόκαπ έγραψε το 52-49, όμως με επιμέρους 1-11 η Ρεάλ πέρασε μπροστά για το 54-60 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΜακΚίσικ έσπασε το σερί των Ισπανών και ακολούθησαν οι Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ για να φέρουν τη διαφορά στον πόντο (59-60). Oι βολές των Χεζόνια και Μαλεντόν είχαν δώσει προβάδισμα 6 πόντων στη Ρεάλ (59-65), με τον Μιλουτίνοφ να διαμορφώνει το 61-65 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

To τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο από την κορυφή δια χειρός Εβάν Φουρνιέ για το 64-65 με τον Τζόσεφ να ευστοχεί κι εκείνος από τα 6.25, όμως ο Μαλεντόν με κρύο «αίμα» είχε την απάντησή του για το 67-68 με 07:38 να απομένουν για το φινάλε. To παιχνίδι βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα. Ο Βεζένκοβ την κρίσιμη στιγμή έβρισκε τον δρόμο προς το καλάθι, όμως το ίδιο έκανε και ο Χεζόνια (70-71, στο 35:30). Ο Βεζένκοβ ευστόχησε σε τρίποντο για το 73-70 και ξεσήκωσε τους ερυθρόλευκους φιλάθλους που είχαν κατακλύσει το T-Center. και με τις προσωπικές ενέργειες του Φουρνιέ ο Ολυμπιακός διατηρούταν μπροστά στο σκορ (76-73 με 3:27 να απομένουν). O Xεζόνια πλήγωσε τον Ολυμπιακό με δύο λεπτά να απομένουν για το φινάλε ισοφαρίζοντας στο 80-80, όμως ο Τζόουνς με κάρφωμα έβαλε τους Πειραιώτες και πάλι σε θέση οδηγού (82-80). Ο Γουόκαπ ευστόχησε στις δύο κρίσιμες βολές για το 84-80, ακολούθησαν εκείνες του Φουρνιέ για το 86-80 με ένα λεπτο να απομένει, όμως η Ρεάλ δεν παρατούσε τις προσπάθειες με τον Λάιλς να επανέρχεται δυναμικά και μαζί του ο Καμπάτσο από τη γραμμή των βολών (μετά από φάουλ στο τρίποντο) 88-85 μετατρέποντας το ματς σε... θρίλερ. Ο Πίτερς με τη σειρά του έκανε το καθήκον του με 2/2 βολές και 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, ο Λάιλς αποβλήθηκε με το πέμπτο φάουλ του και η ιστορία γράφτηκε. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης επικρατώντας με 92-85.



Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85

Ο MVP... Ο Εβάν Φουρνιέ με 18 πόντους 3/7 τρίποντα, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Ο καλύτερος των ηττημένων... Ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Το στατιστικό που ξεχώρισε... Οι 22 πόντοι που πήρε ο Ολυμπιακός από τα λάθη της Ρεάλ.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

