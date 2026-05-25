Μ' έναν σμπάρο δυο τρυγόνια για τον Ολυμπιακό; Την ώρα που η σαμπάνια έρεε άφθονη για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου, οι «ερυθρόλευκοι» φέρεται να έχουν κοιτάξει ήδη και την... επόμενη χρονιά!

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το BasketNews, η ομάδα του Πειραιά φέρεται να ολοκληρώνει και την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια.

Μάλιστα στο εν λόγω ρεπορτάζ γίνεται λόγος για τριετές συμβόλαιο στον Μοντέρο από τον Ολυμπιακό, πληρώνοντας και το buy out το οποίο ανέρχονταν στα 500.000 ευρώ.

Ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ μέτρησε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στην Euroleague κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 4.7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 17,8 PIR ανά 23 λεπτά συμμετοχής.