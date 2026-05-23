Ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και ο CEO, Τσους Μπουένο, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, όπου αναφέρθηκαν σε μια σειρά από ενδιαφέροντα ζητήματα για το παρόν και το μέλλον της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta) τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο glass floor του Telekom Center Athens, με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον Τσους Μπουένο να παραχωρούν συνέντευξη Τύπου, μιλώντας για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διοργάνωση.

Μεταξύ αυτών, τέθηκαν ζητήματα όπως το πρόβλημα που προέκυψε με τα εισιτήρια των ημιτελικών, το ενδεχόμενο συμμετοχής των ΠΑΟΚ και Άρη στη EuroLeague, καθώς και η έδρα του επόμενου Final Four.

Ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της μίλησαν:

Για το status της Ευρωλίγκας: «Η πρόοδος και η αύξηση των φιλάθλων υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Θα πάμε σε franchises του χρόνου, έχουμε 17 προσφορές από ομάδες που θέλουν να γίνουν franchises και έχουμε πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται για το EuroCup. Έχουμε όραμα, επενδυτές και πρέπει να περιμένουμε λίγο για να εξετάσουμε τα δεδομένα. Είμαστε σε πολύ καλή θέση, με πολύ καλά πλάνα για το μέλλον».

Για το μέλλον Παρτίζαν και Ερυθρού Αστέρα στην Ευρωλίγκα: «Και οι δύο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να γίνουν franchises. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων, θέλουμε ίσως τον μεθεπόμενο χρόνο να πάμε στις 20-22 και αργότερα στις 24. Θέλουμε να έχουμε περισσότερα franchises και επίσης να υπάρχει πρόσβαση από το EuroCup και από τις εγχώριες διοργανώσεις. Οι δύο σερβικές ομάδες έχουν προσφέρει πολλά, έχουν πάθος για το μπάσκετ, αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Θα χρειαστεί να δώσουν ένα ποσό για την άδεια. Η λίγκα αξιολογείται αυτή τη στιγμή στα 1,4 δισ. δολάρια».

Για τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα: «Θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι. Κάποιες ομάδες θέλουν να παίξουν αργότερα ή νωρίτερα. Κάποιες φορές είναι θέμα των Μέσων. Προσπαθούμε να υπολογίσουμε τα πάντα, τι είναι πιο συμφέρον για όλους. Δεν έχουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο που είναι απόλυτος».

Για τον ιδιοκτήτη της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, που είπε πως η Ευρωλίγκα δεν είναι κερδοφόρα και πως το μέλλον είναι μόνο στο ΝΒΑ Europe: «Δεν τον γνωρίζω, νομίζω το σχόλιό του ήταν λίγο ασεβές και αλαζονικό. Το Μιλάνο έχει πολύ μεγάλη ιστορία, η οικογένεια Αρμάνι έχει χτισει μια ταυτότητα. Θεωρώ πως ήταν ατυχές σχόλιο. Το ΝΒΑ θεωρώ πως σέβεται την κοινότητα του μπάσκετ και δεν σκέφτεται έτσι».

Για το πότε είναι ρεαλιστικό να πάμε σε 24 ομάδες και ποιο θα είναι το φορμάτ: «Είναι νωρίς να πούμε. Σκεφτόμαστε διάφορα, αν θα το κάνουμε με γεωγραφικά κριτήρια ή με άλλα κριτήρια. Θέλουμε να δούμε τι σκέφτονται και οι ομάδες. Είναι νωρίς να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Συμβουλευόμαστε την επιτροπή της διοργάνωσης και συζητάμε και με τα ΜΜΕ. Πρέπει να σκεφτούμε πολλά. Σε όλους αρέσουν τα Μπαρτσελόνα-Ρεάλ ή τα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός».

Για την επιστροφή αγώνων στο Ισραήλ: «Δεν εξαρτάται από μας. Ακολουθούμε τις συστάσεις των κυβερνήσεων. Θέλουμε να έχουμε μα κανονική διοργάνωση, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση, αλλά προέχει η ασφάλεια όλων».

Για την πιθανή συνεργασία με το ΝΒΑ Europe: «Όλα είναι στο τραπέζι και ανοιχτά. Όλοι συμφωνούμε ότι ο κατακερματισμός δεν βοηθά κανέναν. Είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν ευκαιρίες στο μπάσκετ και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία που θα έχει νόημα. Είναι πρώιμο να πούμε κάτι, αλλά έχουμε καλές σχέσεις. Μπορούμε να πούμε τι μας αρέσει και τι όχι. Αν βρούμε τη λύση, καλώς, αν όχι, η Ευρωλίγκα έχει ένα καλό πλάνο και ένα όραμα για τα πάντα. Είμαστε σε καλή θέση, οι ομάδες έχουν εγκρίνει το πλάνο και προχωράμε. Αν έρθει το ΝΒΑ και έχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, είμαστε ανοιχτοί. Οι ομάδες συμφωνούν με μένα σε αυτή την προσέγγιση».

Για τους κανόνες που δεν τηρούνται από τις ομάδες σε σχέση με τα ΜΜΕ: «Είμαι στο μπάσκετ 30 χρόνια, αλλά μόλις 3 μήνες στην Ευρωλίγκα. Προσπαθούμε εσωτερικά να λύσουμε όλα τα προβλήματα σε σχέση με τα ΜΜΕ. Κάθε παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη. 'Οσες προτάσεις έχετε, να μας τις στείλετε. Θέλουμε να κάνουμε μια αναδόμηση, σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάζουμε πού μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι σε όλους τους τομείς».

Για την επιστροφή ομάδων της Ρωσίας: «Κι εδώ ακολουθούμε τις οδηγίες των κυβερνήσεων και της FIBA».

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ρωτήθηκε για το αν προτιμά σειρές ή Final 4: «Μου αρέσει περισσότερο το Final 4. Πιστεύω πως η κανονική περίοδος είναι πολύ ανταγωνιστική, είναι σαν τα playoffs, κάθε παιχνίδι μετρά. Το Final 4 είναι δύο ματς, τρία ματς, αλλά επιβεβαιώνουν και ό,τι έκανε μια ομάδα μέσα στη σεζόν. Τι ποιότητα έδειξαν μέσα στη σεζόν. Στο τέλος πιστεύω πως κερδίζει η καλύτερη ομάδα».

Για τις συζητήσεις με τη Ρεάλ, που δεν έχει ακόμη υπογράψει συμβόλαιο: «Είμαστε σε συζητήσεις και αισιοδοξώ πως θα υπογράψει η Ρεάλ. Είναι μια μέτοχος, είναι μαζί μας από την αρχή και πιστεύω πως θα είναι σημαντικό για εκείνους να μείνουν. Η Ευρωλίγκα είναι το καλύτερο μέρος να μείνεις αυτή τη στιγμή».

Για την πιθανότητα μείωσης των αγώνων μέσα στη σεζόν: «Συζητάμε πολύ αν πρέπει να αλλάξουμε το φορμάτ. Φέραμε στο συμβούλιο κάποιες προτάσεις για περιφέρειες, είδαμε και πώς θα επηρέαζε κάτι τέτοιο τα ΜΜΕ και τις ομάδες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας να πάμε στις 22 ομάδες, ήταν ότι έχουμε αβεβαιότητα με τις ομάδες της Ρωσίας, με ομάδες που παίζουν εκτός της χώρας τους και μια ομάδα με οικονομικά προβλήματα, τη Μονακό. Θα πρέπει να διασφαλίσεις πρώτα ότι ο αριθμός των ομάδων είναι εντάξει για τη διοργάνωση και μετά να κοιτάξεις να τις αυξήσεις. Θα έχουμε συζητήσεις για 22 ομάδες όταν η αβεβαιότητα αυτή πάψει να υπάρχει»

Για τα εμπόδια για μια συμφωνία με το ΝΒΑ ή την FIBA: «Αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε τι είναι σημαντικό για τον καθέναν και ποια τα red flags. Το ΝΒΑ θέλει να φέρει χρήματα και είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Βάζουμε μια λίστα από ζητήματα και προσπαθούμε να δούμε πώς θα τα λύσουμε ένα-ένα. Δεν θέλω να πω πολλά, δεν είμαστε σε σημείο που συζητάμε λεπτομέρειες. Ίσως τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Θα ενημερωθείτε».

Για τη βελτίωση της διαιτησίας στην Ευρωλίγκα: «Βλέπω πόσο διαφορετικό έχει γίνει το μπάσκετ και πόσο πιο δύσκολο είναι να είσαι πλέον διαιτητής. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τους διαιτητές να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Δεν θέλουμε να διακόπτουμε συνέχεια τον ρυθμό των αγώνων, αλλά θέλουμε να υπάρχει και δικαιοσύνη».

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ανέφερε για τη διαιτησία: «Κάποια πράγματα πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Θεωρώ πως στην Ευρώπη η Ευρωλίγκα έχει την καλύτερη διαιτησία. Πιστεύω πως οι διαιτητές μας είναι μακράν οι καλύτεροι από τις άλλες διοργανώσεις».

Για το αν έχουν προτείνει τριετές συμβόλαιο σε ΠΑΟΚ και Άρη, και τι γίνεται με τις γαλλικές ομάδες: «Μιλήσαμε με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Θέλουμε κάποιες ομάδες να γίνουν το 100% σε αυτό που μπορούν. Όποτε είναι έτοιμες να το κάνουν, αλλά όχι νωρίτερα. Αυτός είναι ο φυσικός τρόπος. Η Βιλερμπάν υπέγραψε νέο συμβόλαιο, με την Παρί κάνουμε συζητήσεις να γίνει franchise, χτίζει μια παράδοση. Για τη Μονακό ξέρουν ότι πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να αποκτήσουν μια νέα ιδιοκτησία. Αν σταθεροποιηθούν και έχουν νέα ιδιοκτησία, το Μονακό έχει αποδείξει πως έχει αξία για την Ευρωλίγκα. Η Μπουργκ έχει μια φανταστική ατμόσφαιρα, πολύ καλός οργανισμός, όλα είναι πολύ καλά. Έχουν κάποια ζητήματα, όπως με το γήπεδο, αλλά ακόμη κι αν δεν είναι στην Ευρωλίγκα, θέλουμε να εξετάσουμε μια μακροχρόνια συνεργασία μαζί τους».

Για το αν μπορεί η Ευρωλίγκα να κάνει κάτι πέρα από πρόστιμα για τα επεισόδια: «Υπάρχουν πράγματα που επηρεάζουν το παιχνίδι. Θέλουμε να επιβάλλουμε τιμωρίες αλλά χωρίς να επηρεάζουμε το παιχνίδι και την έκβαση των αγώνων. Πρέπει να προστατέψουμε το άθλημα και τον ρυθμό του. Κάποια πράγματα δεν είναι αποδεκτό να γίνονται στα γήπεδα και θέλουμε να δουλέψουμε μαζί με τις ομάδες για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Αν κάτι γίνεται κατ' επανάληψη, οι τιμωρίες πρέπει να είναι βαριές».

Για Χάποελ Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ: «Θέλουν και οι δύο να είναι στην Ευρωλίγκα. Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα είναι και του χρόνου. Κάνουμε διερευνητικές συζητήσεις και μετά θα έχουμε πληροφορίες για σας».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».