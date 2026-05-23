Ο Τσους Μπουένο εξήγησε τι ισχύει με ΠΑΟΚ και Άρη για τη EuroLeague

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της EuroLeague Basketball, Τσους Μπουένο, αναφέρθηκε στην προοπτική μελλοντικής συμμετοχής του ΠΑΟΚ και του Άρη στη EuroLeague.

Το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΠΑΟΚ και του Άρη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση τέθηκε επί τάπητος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και ο Εκτελεστικός Διευθυντής, Τσους Μπουένο.

Σε σχετική ερώτηση σχετικά με το αν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης θα αγωνιστούν μελλοντικά στη EuroLeague, ο Τσους Μπουένο επισήμανε:

«Η EuroLeague είναι μια φανταστική λίγκα, κάθε παιχνίδι μετράει. Αυτό δείχνει πόσο υψηλό είναι το επίπεδό της. Είχαμε συζητήσεις και με τους δύο συλλόγους. Νομίζω ότι, όταν είναι έτοιμοι, θα το εξετάσουμε. Είμαστε χαρούμενοι που μιλάμε μαζί τους, έχουν όραμα, και οι ιδιοκτήτες τους επίσης. Είναι ζήτημα του πώς θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν· πρέπει να κάνουν κάποια βήματα ακόμα. Το επίπεδο αυτής της λίγκας είναι πολύ ανταγωνιστικό. Είναι φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να περιμένουν και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν».

