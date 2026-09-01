Ο Ντόντα Χολ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού ενόψει του φιλικού τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Ολυμπιακός έχει δώσει το πρώτο του φιλικό (νίκη επί του Προμηθέα) και ετοιμάζεται για το το «Crete International Basketball Tournament» στο Ηράκλειο. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας.

Το δικό του μήνυμα ενόψει του τουρνουά, έστειλε ο Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ, ανυπομονεί να δει τους φίλους του Ολυμπιακού στο γήπεδο και είπε ότι θα φροντίσει (μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες) να τους δείξουν την αγάπη τους.

Το μήνυμα του Χολ

«Καλησπέρα φίλοι του Ολυμπιακού, πλησιάζει η νέα σεζόν. Θα είμαστε στην Κρήτη από τις 4 έως τις 6 (Σεπτεμβρίου). Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Ξέρετε, γνωρίζω ότι θα έρθετε όλοι να μας υποστηρίξετε, οπότε θα φροντίσουμε να σας δείξουμε την αγάπη και την υποστήριξή μας με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δω».