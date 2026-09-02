Ο Ζαν Μοντέρο αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το απόγευμα της Τετάρτης (18:45).

Ακόμα ένας παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Η ώρα του Ζαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό έφτασε για τους Πειραιώτες. Ο Δομινικανός γκαρντ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης (02/09, 18:45), για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Ο Μοντέρο εντυπωσίασε με τη Δομινικανή Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα και πλέον έρχεται Αθήνα με πτήση από τη Μαδρίτη για να μπει στο κλίμα των ερυθρολεύκων και να ξεκινήσει προετοιμασία ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Μια από τις αποκαλύψεις της περασμένης σεζόν στη Euroleague με τη Βαλένθια, ανεβάζει επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

O Moντέρο με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του είχε κατά μέσο όρο 21 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2.5 κλεψίματα και 3 λάθη, όντας ο πρωταγωνιστής των Δομινικανών.