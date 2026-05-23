Οι εξηγήσεις του Μποντιρόγκα για το ζήτημα με τα εισιτήρια του Final Four

O πρόεδρος της EuroLeague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, αναφέρθηκε στο ζήτημα με τα εισιτήρια των ημιτελικών και τη σύγχυση που προέκυψε κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας του Final Four.

O Ντέγιαν Μποντιρόγκα αναφέρθηκε στο ζήτημα με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four, ενώ απολογήθηκε στον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε και τους φιλάθλους της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.

Ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον τελικό: «Όπως εξήγησε ο Τσους Μπουένο, βρισκόμασταν σε επικοινωνία και επαφές ήδη από πριν από τους αγώνες. Η κατάσταση που προέκυψε με τις πλατφόρμες και ορισμένα ζητήματα που προσπαθήσαμε να επιλύσουμε δημιούργησαν δυσκολίες στην είσοδο των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε στην αρένα.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλοι οι φίλαθλοι της Φενέρ να μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο. Στο τέλος το πρόβλημα επιλύθηκε και οι φίλαθλοι μπήκαν στην αρένα, όμως η διαδικασία δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που συνήθως πραγματοποιείται.

Θέλουμε να απολογηθούμε ειλικρινά τόσο στους φιλάθλους όσο και στον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

