Gazz Floor LIVE by Novibet: Νέο πλήγμα στον Παναθηναϊκό με Χέιζ-Ντέιβις και η υπόθεση Ντόρσεϊ σε Oλυμπιακό
Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης από το πλατό του Gazzetta αναλύουν την επικαιρότητα.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου και φέτος θα... παίζει στην καλύτερη ομάδα του YouTube δίνοντας τη δική του μοναδική του νότα. Γιώργος Κούβαρης και Παναγιώτης Ραμαντάνης δίνουν το ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό-Ολυμπιακός, ο Γιάννης Πάλλας μάς χαρίζει το σχόλιό του και το μοναδικό του ρεπορτάζ, ενώ φυσικά δεν θα λείπουν οι Βασίλης Βλαχόπουλος, Νίκος Καρφής και Νίκος Μοσχοβίτης μάς μεταφέρουν τα νέα από Άρη, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ η Χριστίνα Κατσαμούρη μάς ταξιδεύει στον κόσμο του μπάσκετ γυναικών!
Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε με τον τραυματισμό του Χέιζ-Ντέιβις, ενώ στους Πειραιώτες υπάρχει η υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
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