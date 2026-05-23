Το plan B για το επόμενο Final Four σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι!

Ο Τσους Μπουένο, Εκτελεστικός Διευθυντής της EuroLeague Basketball, παραδέχθηκε πως η διοργάνωση εξετάζει εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση που το Final Four 2027 δεν διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, λόγω της εμπόλεμης στην περιοχή.

Το Άμπου Ντάμπι αποτελεί την έδρα του Final Four 2027, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα στη EuroLeague Basketball και το Εμιράτο που προβλέπει την επιστροφή της τελικής φάσης της διοργάνωσης στην Etihad Arena. Παρ’ όλα αυτά, η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθιστά ως προτεραιότητα την ασφάλεια όλων και ο Τσους Μπουένο, Εκτελεστικός Διευθυντής της EuroLeague Basketball, ρωτήθηκε επί του θέματος στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

«Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια συμφωνία με το Άμπου Ντάμπι. Συζητείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ελπίζω να λυθεί και όλα να είναι ξανά ήρεμα και ασφαλή. Έχουμε συμβόλαιο και θα χαρούμε να επιστρέψουμε εκεί. Σίγουρα εξετάζουμε plan B και διάφορες σκέψεις. Πρέπει να περιμένουμε. Σε λίγους μήνες θα το επανεξετάσουμε, καθώς χρειαζόμαστε χρόνο για να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».