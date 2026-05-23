Μπαρτζώκας: «Η Ρεάλ έχει όλες τις δικαιολογίες για να παίξει χωρίς πίεση»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό του Final Four απέναντι στη Ρεάλ (24/5, 21:00).

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε τελικούς απέναντι σε σπουδαίες ομάδες, όπως η Ρεάλ, Θα είναι μάχη και είμαστε ενθουσιασμένοι. Αξίζουμε που είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μια μέρα να προετοιμαστούμε τακτικά και ψυχικά. Είμαστε χαρούμενοι και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ».

Για τις απουσίες των Ταβαρες, Γκαρούμπα και Λεν: «Ποτέ δεν είμαι χαρούμενος με τον τραυματισμό παίκτη, όπως του Γκαρούμπα. Συμφωνώ πως η Ρεάλ δεν έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ τον παράγοντα. Ο Σκαριόλο θα βρει τρόπο να το καλύψει. Ίσως με κάποια ζώνη. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε να επιβάαλοθυμε τον ρυθμό μας. Μην περιμένετε να πω πως είμαστε φαβορί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθειά μας».

Για το πώς κοιμήθηκε: «Κοιμήθηκα καλά. Περίπου 6,5 ώρες κοιμήθηκα. Ήταν καλά».

Για τη συναυλία των Iron Maiden και το διαφορετικό τέμπο: «Κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω στη συναυλία. Η κόρη μου πήγε στην προηγούμενη. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα παιχνίδι. Λέγατε πως η καλύτερη επίθεση παίζει με την καλύτερη άμυνα αλλά θεωρώ πως κερδίσαμε από την άμυνα. Δεν είναι υποχρεωτικό πως ένα παιχνίδι θα είναι κλειστό ή ανοιχτό επειδή παίζουν αμυντικές ή επιθετικές ομάδες. Σημαντικό είναι το πώς θα είναι οι παίκτες. Έχουμε απαντήσεις σε πολλά είδη μπάσκετ. Είμαστε καλοί στην κυκλοφορία. Ο ΟΛυμπιακός είχε δημιουργία και εκτέλεση ακόμη και με απουσίες. Σημαντικό είναι πώς θα ανταπεξέλθεις στη μέρα».

Για το πόσο διαφορετικός είναι σε σχέση με το 2013: «Εϊμαι όσο διαφορετικός είμαστε όλοι μας με το πέρασμα των χρόνων. Αλλάζεις μέσω σημαντικών νικών και μεγάλων ηττών, αν μιλάμε για μπάσκετ. Εξαρτάται από σένα πώς αξιοποιείς τις εμπειρίες. Η εμπειρία είναι πολύ σημαντική, όσο και ο ενθουσιασμός. Το μόνο κοινό είναι πως ίδιοι αντίπαλοι αλλά βλλέπω και την ίδια δίψα και συγκέντρωση από την ομάδα»

Για το αν είναι πιο επικίνδυνη η Ρεάλ όταν είναι το αουτσάιντερ: «Συνήθως είναι το φαβορί. Σπάνια είναι το αουτσάιντερ η Ρεάλ, οπότε δεν ξέρω».

Για την προετοιμασία ενόψει ενός τελικού: «Η προετοιμασία δεν είναι μόνο αυτή η 24ωρη. Η ομάδα χτίζει αρχές σε όλη τη χρονιά. Σε μεγάλο ποσοστό βασίζεσαι σε αυτό. Δεν μπορείς τακτικά να κάνεις κάτι συγκεκριμέ από τνο. Πρέπει να στηριχθείς σε ό,τι σε έφερε εδώ. Υπάρχει σκάουτινγκ για τις δυνάμεις και την αδυναμίας. Ο Ολυμπιακός σε μια σειρά 40 αγώνων ήταν η καλύτερη ομάδα. Σε σειρά μπορεί να αποδείξει την υπεροχή του. Εϊναι το πιο σημαντικό διήμερο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εδώ είναι ένα διήμερο που παίζουν οι καλύτεροι. Χρειάζεσαι συγκυρίες, μονέντουμ και υγεία»

Για τις επιρροές απ'έξω: «Συμφωνώ με τον Σέρτζιο. Αποφεύγω επιρροές εξωτερικές. Δεν απαντώ τηλέφωνα και ζητώ συγγνώμη. Δεν είμαι υπερόπτης. Προσπαθώ να αποφεύγω όλο αυτό, ακόμη και το να διαβάσω άρθρα. Προσπαθώ να είμαι μαζί με τον κύκλο μου και τους παίκτες μου. Ο Ολυμπιακός θα δυναμώσει ακόμη πιο πολύ τα επόμενα χρόνια».

Για το ποιος είναι το φαβορί: «Η όλη συζήτηση για το φαβορί στον τελικό είναι προβοκατόρικη. Δεν μας επιρρεάζει αυτό. Είναι 12 εναντίον 12. Η πίεση του γηπεδούχου μπορεί να είναι μειωνέκτημα. Η Ρεάλ έχει όλες τις δικαιολογίες για να παίξει χωρίς πίεση. Ας παίξουμε το παιχνίδι μας και θα δούμε τι θα συμβεί».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».