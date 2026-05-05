Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta), για το Game 3 των play-offs της EuroLeague και με νίκη θα πάρει την πρόκριση για το 5ο σερί Final-Four.

Μία νίκη απέχει ο Ολυμπιακός από το να βρεθεί σε 5ο διαδοχικό Final-Four. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta) για το Game 3 των play-offs EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μπροστά στη σειρά με 2-0 και απέχουν μόλις μία νίκη, από το να βρεθούν στο 5ο συνεχόμενο Final-Four.

Μοναδική απουσία για τους Πειραιώτες ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού, καθώς ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση.

Στον αντίποδα για τη Μονακό, ο Άλφα Ντιαλό θα χάσει το υπόλοιπο της σειράς κάτι που ισχύει και για τον Νίκολα Μίροτιτς. Εκτός για το Game 3 με τους Πειραιώτες θα είναι και ο Ντάνιελ Τάις, κάτι που σημαίνει πως μοναδικός διαθέσιμος ψηλός θα είναι ο Κεβάριους Χέις.

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάνε στο Final-Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο αυριανό παιχνίδι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, να μην επαναπαυτούμε από τις απουσίες που γράφονται στα μέσα ενημέρωσης. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκεί, η εμπειρία μας κιόλας δεν είναι καλή. Καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να μείνουμε συγκεντρωμένοι, σοβαροί και αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε η δουλειά αύριο.

Όταν μπήκαμε στα play-offs είμασταν αποφασισμένοι, να παίξουμε το πιο σοβαρό μας, να είμαστε στο πλάνο. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι στις προπονήσεις, θέλουμε να πάμε σε ακόμα ένα Final-Four, πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε γιατί το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει στην τελευταία φάση και είναι κάτι που σίγουρα το θυμόμαστε.

Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες, επιπέδου EuroLeague και σίγουρα επηρεάζεται ο αντίπαλος. Είναι μία ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Οι γκαρντ είναι και δημιουργικά και επιθετικά πολύ καλοί. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο Ντιαλό δεν παίζει τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός της EuroLeague φέτος. Αν δείτε τους οκτώ παίκτες που απομένουν στη Μονακό είναι πολύ ποιοτικοί, δεν πρέπει να επαναπαυτούμε καθόλου», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενόψει του αγώνα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:45 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.