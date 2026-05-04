Ο Ολυμπιακός αναχώρησε σήμερα (04/05) για Μόντε Κάρλο, ενόψει του Game 3 με τη Μονακό (05/05, 20:45 LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο να ακολουθούν την αποστολή των «ερυθρολεύκων».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας, προκειμένου να την υποστηρίξουν για το κρίσιμο ματς με τους Μονεγάσκους.

Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός βρίσκεται με 2-0 μπροστά στη σειρά και απέχει μία νίκη από το να βρεθεί σε 5ο διαδοχικό Final-Four.

🇲🇨 Αποστολή στο Μονακό: Αχιλλέας Μαυροδόντης May 4, 2026




