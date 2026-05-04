Ολυμπιακός: Με τους Αγγελόπουλους η αποστολή στο Μονακό
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Με τους προέδρους του, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, αναχώρησε σήμερα (04/05), η αποστολή του Ολυμπιακό για Μόντε Κάρλο, ενόψει του Game 3 με Μονακό (05/05, 20:45, LIVE από το Gazzetta).
Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας, προκειμένου να την υποστηρίξουν για το κρίσιμο ματς με τους Μονεγάσκους.
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός βρίσκεται με 2-0 μπροστά στη σειρά και απέχει μία νίκη από το να βρεθεί σε 5ο διαδοχικό Final-Four.
