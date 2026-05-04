H Euroleague έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα του Game 3 της Μονακό με τον Ολυμπιακό (5/5, 20:45).

O Oλυμπιακός (5/5, 20:45) φιλοξενείται από τη Μονακό στο Game 3 στο «Salle Gaston Medecin» και θέλει νίκη για να σκουπίσει τους αντιπάλους του και να περάσει στο Final Four της Εuroleague.

Οι διοργανωτές έκαναν γνωστή την διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι διαιτητές που θα κληθούν να σφυρίξουν το παιχνίδι είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία).

Στο ματς δεν θα αγωνιστεί και ο Άλφα Ντιαλό όπως παραδέχθηκε ο assistant coach των Μονεγάσκων, Γκλαντίρ.