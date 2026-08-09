Ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να ρίξει την προσφορά του κάτω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ!

Οι τελευταίες ουσιαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Γουόκαπ χρονολογούνται στα μέσα του Ιούλη όταν η Ντουμπάι, που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του έκανε δύο διαδοχικές προσφορές στους «ερυθρόλευκους» για την αποδέσμευσή του, οι οποίες δεν ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο Ευρώ.

Αμφότερες απορρίφθηκαν από την στιγμή που ο παίκτης, που έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 υπολογίζεται από τους πρωταθλητές Ευρώπης ως από τα πιο σημαντικά κομμάτια στο παζλ του σχεδιασμού της νέας σεζόν!

Άλλωστε ήταν βασικότατο γρανάζι του συστήματος του Γιώργου Μπαρτζωκα και είχε κεφαλαιώδη συνεισφορά στους τίτλους και τις διακρίσεις της ομάδας στην τελευταία πενταετία!

Σε αυτή την λογική άλλωστε, η διοίκηση των Πειραιωτών απέρριψε τις παραπάνω προτάσεις και όρισε την τιμή της «απελευθέρωσής» του στα 3 εκατομμύρια Ευρώ. Γιατί ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, δεν θέλει να παραχωρήσει τον παίκτη. Αν ωστόσο, η Ντουμπάι ή όποιος άλλος ενδιαφερόμενος σύλλογος επιμείνει, η αρχική τιμή για την οποιαδήποτε συζήτηση δεν πρόκειται να κατέβει από τα 3 εκατομμύρια Ευρώ. Και σε αυτό το θέμα δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση από πλευράς Ολυμπιακού!