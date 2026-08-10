Γιαννακόπουλος για το εσώρουχο που είχε αφήσει στον πάγκο του Ολυμπιακού: «Δεν θα το έκανα ξανά»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην κίνησή του να αφήσει εσώρουχο στον πάγκο του Ολυμπιακού στο ματς του Κυπέλλου Ελλάδας το 2019.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ μεταξύ Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού τον Φεβρουάριο του 2019 και δη λίγο μετά την απόφαση των «ερυθρολεύκων» να μην αγωνιστούν στο 2ο ημίχρονο του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε αφήσει στον πάγκο ένα κόκκινο εσώρουχο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στους «Euro Insiders», ο ισχυρός άνδρας αναφέρθηκε στο εν λόγω περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ό,τι κι αν κάνουμε στη ζωή είναι αυτό που μας διαμορφώνει, αυτό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Παίρνουμε θετικές και αρνητικές αποφάσεις, κάνουμε σωστές επιλογές, κάνουμε λάθη. Οπότε δεν ξέρω αν πραγματικά μετανιώνω για πράγματα».

Και εξήγησε: «Επιστρέφω σε αυτά και προσπαθώ να τα ξαναπαίξω στο μυαλό μου, για να δω τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά. Για παράδειγμα, είχα αφήσει κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού... Δεν θα το έκανα ξανά.»