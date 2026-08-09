Ο Νεμάνια Νέντοβιτς σχολίασε τη σειρά των playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό.

Χαοτικές είναι οι αλλαγές στη Μονακό, η οποία εκεί που είχε χτίσει μία πολύ δυνατή ομάδα στη EuroLeague, όχι μόνο θα παίζει πλέον στο EuroCup, αλλά δεν πήρε δικαίωμα συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας.

Ο πρώην γκαρντ των Μονεγάσκων, Νεμάνια Νέντοβιτς, ήταν καλεσμένος στο podcast, «6.75 Range». Ο Σέρβος, μέσα σε όλα όσα είπε, αναφέρθηκε και στην περσινή σειρά των playoffs, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Νέντοβιτς με τον τρόπο του, αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους», λέγοντας πως και 17 σειρές να παίζανε, δεν θα κέρδιζε καμία η Μονακό.

Όσα είπε ο Νέντοβιτς

«Αυτοί οι τύποι ήταν εντελώς τρελοί… Ο τρόπος που έπαιξε ο Ολυμπιακός εναντίον μας… Αν παίζαμε 17 σειρές, δεν θα κερδίζαμε ούτε μία. Έτρεχαν σαν ρολόι. Έπιασαν το peak της φόρμας τους ακριβώς όταν έπαιξαν μαζί μας. Αν σας έλεγα τι έγινε στο αεροπλάνο… Είναι επιτυχία που καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το παιχνίδι».